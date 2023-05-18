الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
جراحة عاجلة تنقذ مواطنًا في مستشفى الأفلاج
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جراحة عاجلة تنقذ مواطنًا في مستشفى الأفلاج

جراحة عاجلة تنقذ مواطنًا في مستشفى الأفلاج

جراحة عاجلة تنقذ مواطنًا في مستشفى الأفلاج
٠٨:٣٤:٠٢ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن فريق طبي في مستشفى الأفلاج العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إنهاء معاناة مواطن في العقد الرابع من العمر؛ يعاني من آلام حادة بالبطن.

جراحة في في مستشفى الأفلاج:

وتفصيلاً، وبعد قدوم المريض إلى الطوارئ وعمل الفحوصات الطبية اللازمة؛ اتضح وجود انسداد معوي بالأمعاء، وسوائل داخل تجويف البطن، ليقوم الفريق الطبي بإجراء جراحي عاجل تم خلاله استكشاف البطن.

وتبيّن على إثره وجود ثقب بالأمعاء الدقيقة، ووجود حصوة داخل تجويف الأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى وجود التهاب حاد بالغشاء البريتوني.

كما قام الفريق الجراحي باستئصال وتوصيل بالأمعاء الدقيقة، واستخراج الحصوة وتنظيف تجويف البطن، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وتتم المتابعة الدقيقة للمريض في العناية المركزة مع استقرار حالته.

يذكر أن طوارئ مستشفى الأفلاج العام استقبلت 21,709 مستفيد خلال الربع الأول من العام 2023، حيث يشهد “الأفلاج العام” تطور نوعي في مختلف الخدمات الصحية الروتينية والعاجلة؛ عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي.

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الأمعاء الدقيقة تجمع الرياض الصحي جراحة عاجلة مستشفى الأفلاج معاناة مريض

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