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بريطاني يشهر إسلامه بعد إقناع صديقه الأردني له (فيديو)
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بريطاني يشهر إسلامه بعد إقناع صديقه الأردني له (فيديو)

بريطاني يشهر إسلامه بعد إقناع صديقه الأردني له (فيديو)

بريطاني يشهر إسلامه بعد إقناع صديقه الأردني له (فيديو)
٠٩:١٤:٤٤ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام شاب بريطاني بإشهار إسلامه ودخوله دين الإسلام، أثناء تواجده في الأدرن برفقة صديقه الأردني.

بريطاني يشهر إسلامه

وظهر الشاب البريطاني في مقطع فيديو، يردد الشهادة، بعد إقناع صديقه الأردني له بالدخول في الإسلام.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق قيام شاب أجنبي بإشهار إسلامه في الكويت، حيث نطق الشهادتين بعد أن اطمأن قلبه للإسلام.

المسلم المهتدي الجديد أشهر إسلامه بلجنة التعريف بالإسلام (فرع المنقف)، حيث اطمأن قلبه للإسلام فقرر نطق الشهادتين.

وقال الشاب الأجنبي، إن معاملة أصدقائه الحسنة أنارت له طريق الهداية، نسأل الله لنا وله الثبات.

إسلام 5 فلبينيين بالبطحاء

وفي وقت سابق أيضا، أشهر خمسة وافدين من الجالية الفلبينية إسلامهم بمكتب الدعوة والإرشاد بالبطحاء، في مشهد يثلج الصدور، حيث نطقوا الشهادتين ضمن ملتقى “نور وهداية”.

وقالت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إسلام خمس أشخاص ولله الحمد”.

ونطق الوافدون الفلبينيون الشهادتين، وذلك ضمن فعاليات جولة دعوية بملتقى نور وهداية نسأل الله لهم الثبات على دين الحق.

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إشهار إسلام الأردن بريطاني يشهر إسلامة

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