بينهم أطباء مزيفون.. حملة غير مسبوقة بدولة خليجية وإبعاد المئات من العمالة العشوائية

تواصل- فريق التحرير:

شنت وزارة الداخلية الكويتية حملة غير مسبوقة على العمالة العشوائية في البلاد، وقامت باستبعاد المئات خلال الأسبوعين الماضيين.

حملات الداخلية الكويتية:

وذكرت وسائل إعلام كويتية أنه بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد لتنقية سوق العمل من المخالفين وتعديل التركيبة السكانية، أسفرت حملات الداخلية والجهات الأخرى المعنية عن ضبط نحو 600 من العمالة العشوائية.

وبحسب القبس الكويتية فقد تم إحالة من تم ضبطهم إلى سجن الإبعاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الكثير من الحملات الميدانية للجنة الثلاثية بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة وبمشاركة مباحث شؤون الإقامة وعدد من قطاعات وزارة الداخلية.

ضبط أطباء مزيفين:

أيضا كشفت الجولات الميدانية للجنة الثلاثية عن تزايد ظاهرة الأطباء المزيفين، حيث ضبطت مجموعة من الوافدين في مراكز طبية وعيادات خاصة يمارسون مهنة الطب والتمريض.

ونوهت أن الأطباء المزيفين يقدمون خدمات طبية متخصصة من دون حصولهم على شهادات أو تراخيص.وأكدت القبس أن ستة من المضبوطين زاولوا مهنة الطب وعلاج المرضى، فضلا عن ضبط عدد كبير من العمالة المنزلية وغيرهم وهم يمارسون الطب والتمريض.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتعاون بين وزراة الداخلية وهيئة القوى العاملة ووزارة الصحة ممثلة في إدارتي التراخيص الطبية وتفتيش الأدوية.

فيما تمكنت الفرق الميدانية من رصد وضبط 15 مكتبا للعمالة المنزلية الوهمية تضم 90 عاملا مخالفا لقانون الإقامة ومتغيبا يعملون بنظام اليومية.

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