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تنبيه مهم من برنامج ريف لجميع المستفيدين
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تنبيه مهم من برنامج ريف لجميع المستفيدين

تنبيه مهم من برنامج ريف لجميع المستفيدين

تنبيه مهم من برنامج ريف لجميع المستفيدين
٠٨:١٦:٣٠ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “برنامج ريف”، تنبيهاً للمستخدمين.

وأوضح برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه سيتم عمل صيانة للبوابة من اليوم وإلى الثلاثاء المقبل.

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وقال برنامج ريف “عزيزي المستفيد، سعيًا منا لرفع مستوى خدمتك نُفيدك بأن بوابة برنامج ريف السعودية تحت الصيانة والتحديث من يوم الخميس الموافق 18-5-2023م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023م”.

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الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية:

– الخطوة الأولى، في البداية يقوم المستفيد بالدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية

– الخطوة الثانية، إدخال بيانات الدخول في الحقول المخصصة

– الخطوة الثالثة، تضغط تسجيل الدخول واختيار الخدمات الالكترونية

– الخطوة الرابعة، يطلب منك كتابة رقم الهوية والطلب في المكان المحدد

– أخيرا انقر على بحث لتشاهد التفاصيل

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التنمية الريفية برنامج ريف دعم ريف

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