جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن موعد التقديم للدراسات العليا

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثّلةً بعمادة الدراسات العليا عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم لبوابة الدراسات العليا الأكاديمية العامة للعام الجامعي القادم ١٤٤٥هـ.

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التقديم في الدراسات العليا

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم للقبول للعام الجامعي 1445هـ لبرامج الدراسات العليا الأكاديمية العامة “ماجستير – دكتوراه”، سيكون عن طريق نظام القبول الإلكتروني.

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موعد بداية وانتهاء التقديم

وأضافت الجامعة، أن التقديم يبدأ بتاريخ الخميس 5-11-1444هـ وينتهي التقديم بتاريخ الأحد 15-11-1444هـ

وأشارت جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

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