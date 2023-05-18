جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن موعد التقديم للدراسات العليا
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثّلةً بعمادة الدراسات العليا عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم لبوابة الدراسات العليا الأكاديمية العامة للعام الجامعي القادم ١٤٤٥هـ.
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التقديم في الدراسات العليا
وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم للقبول للعام الجامعي 1445هـ لبرامج الدراسات العليا الأكاديمية العامة “ماجستير – دكتوراه”، سيكون عن طريق نظام القبول الإلكتروني.
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موعد بداية وانتهاء التقديم
وأضافت الجامعة، أن التقديم يبدأ بتاريخ الخميس 5-11-1444هـ وينتهي التقديم بتاريخ الأحد 15-11-1444هـ
وأشارت جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.