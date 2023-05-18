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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن موعد التقديم للدراسات العليا
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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن موعد التقديم للدراسات العليا

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن موعد التقديم للدراسات العليا

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن موعد التقديم للدراسات العليا
٠٧:٤٨:٣٦ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثّلةً بعمادة الدراسات العليا عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم لبوابة الدراسات العليا الأكاديمية العامة للعام الجامعي القادم ١٤٤٥هـ.

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التقديم في الدراسات العليا

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم للقبول للعام الجامعي 1445هـ لبرامج الدراسات العليا الأكاديمية العامة “ماجستير – دكتوراه”، سيكون عن طريق نظام القبول الإلكتروني.

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موعد بداية وانتهاء التقديم

وأضافت الجامعة، أن التقديم يبدأ بتاريخ الخميس 5-11-1444هـ وينتهي التقديم بتاريخ الأحد 15-11-1444هـ

وأشارت جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

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الدراسات العليا القبول في الدراسات العليا جامعة ال جامعة الملك عبدالعزيز

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