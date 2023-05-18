أفضل بحث في جراحات الركبة.. طبيب من المملكة يحصد الجائزة

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في إنجاز علمي جديد، حقق عضو هيئة التدريس مبتعث جامعة الطائف في مستشفى سامسونج في سيؤول بكوريا الجنوبية الباحث الدكتور هايل الحارثي المتخصص في جراحة العظام وترميم المفاصل وإصابات الملاعب؛ جائزة أفضل بحث في قسم جراحات استبدال مفاصل الركبة.

تهنئ أسرة #أطباء_سعوديون_في_كوريا الطبيب المبتعث من جامعة الطائف الدكتور هايل الحارثي @hailturkilafi على تقديمه ورقة علمية في المؤتمر الدولي لجراحات الركبة في كوريا الجنوبية

تمنياتنا للدكتور هايل بالتوفيق الدائم 🌹👏🏻👏🏻@TaifUniversity pic.twitter.com/ESSAqMBPX7 — Saudi Doctors in S. korea (@Saudi_Doc_Korea) May 14, 2023

أفضل بحث في جراحات الركبة:

جاء هذا خلال في المؤتمر الدولي لجراحات الركبة في نسخته الـ 41 بالعاصمة سيؤول، من خلال دراسته البحثية المتفوقة عالميًا، التي قدمها حول استخدام “الروبوتات” في جراحة استبدال مفصل الركبة.

وفي التفاصيل أوضح الدكتور الحارثي أن دراسته البحثية قارنت بين فعالية عمليات استبدال الركبة بالطريقة التقليدية، وعمليات استبدالها باستخدام “الروبوت” الجراحي الأحدث في العالم “Smart Robotics” المتطور، بمشاركة 466 مريضاً.

وأضاف أن هذا فتح آفاقا جديدة في جراحة مفصل الركبة عن طريق استحداث زوايا معينه تمت دراستها بدقة وتعتبر خطوة جديدة وحديثة في المجال الطبي على مستوى العالم.

ونوه أن رحلته البحثية بدأت منذ 10 أعوام، حيث تفتح هذه الدراسة التي أجراها آفاق ومجالات عديدة لدراسات قادمة بأفكار جديدة ومقارنات مختلفة.

وتابع في حديثه: الدراسة تشمل في جوانبها جراحة الإصابات الرياضية، مثل:

-إصابات الغضاريف الهلالية.

– إصابة الأربطة.

– إصابات الغضاريف المبطنة للمفصل.

كما نوه أيضا أن “الروبورت” الجراحي المستخدم في دراسته البحثية يعمل على استبدال مفصل الركبة، ويحمل العديد من الفوائد التي أثبتتها الدراسات العلمية على المدى البعيد والقريب.

وأشار الحارثي إلى أن “الروبورت” يحدد بدقة عالية مقاس القص وبالتالي ينعكس إيجابياً على ثبات المفصل، والنتائج الإكلينيكية والاستشفاء للمريض وتكون بشكل واضح وسريع.

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