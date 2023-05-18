أمريكا توجه صدمة لأوكرانيا بشأن أخطر سلاح كانت تنتظره

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وجّهت أمريكا صدمة إلى أوكرانيا بشأن تسليمها أحد أخطر الأسلحة التي يمكن أن تغير مجرى الحرب مع روسيا.

مقاتلات إف 16

وأعلن البيت الأبيض أن قضية إمداد أوكرانيا بمقاتلات F-16 يمكن مناقشتها على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7، لكنها ليست على جدول أعمال القمة.

جاء ذلك وفق ما صرح به منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي قال لشبكة CNN إن قضية أوكرانيا والمساعدات المقدمة لها سوف تناقش في القمة، إلا أن “أسلحة معينة، مثل F-16 لن تكون قضية منفصلة على جدول الأعمال، وإنما قضية يمكن أن تطرح على هامش القمة”.

تراجع واشنطن

وكان البيت الأبيض قد أعلن من قبل أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لتقديم تفاصيل جديدة بشأن احتمال تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى كييف.

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