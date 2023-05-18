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وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

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وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية
٠٧:٣١:٠٤ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، في جدة اليوم الخميس، الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي.

استعراض العلاقات الأخوية

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.

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كما ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين السعودي والجانب العراقي.

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الكلمات الدلالية:
الاجتماع الرابع للجنة السياسية العراق المملكة وزير الخارجية

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