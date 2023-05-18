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فيديو يوثق ضربة جديدة لـ”تُجار السموم”.. الإطاحة بـ 16 مهربًا للمخدرات في 4 مناطق

فيديو يوثق ضربة جديدة لـ”تُجار السموم”.. الإطاحة بـ 16 مهربًا للمخدرات في 4 مناطق

فيديو يوثق ضربة جديدة لـ”تُجار السموم”.. الإطاحة بـ 16 مهربًا للمخدرات في 4 مناطق
٠٧:٠٤:٢١ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لاتخاذه استراحة في محافظة الزلفي وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراء النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الجوف

وفي الجوف، قبضت الشرطة على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية

من جانبها، قبضت مكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الهندية بالمنطقة الشرقية، لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جازان

وفي جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

حرس الحدود

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في ذات القطاع على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحرب على المخدرات الشرطة جازان مهربي المخدرات

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