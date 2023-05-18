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عاجل..لمدة 5 أيام.. التعليم تتيح الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي عبر “نظام نور” الأحد المقبل
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عاجل..لمدة 5 أيام.. التعليم تتيح الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي عبر “نظام نور” الأحد المقبل

عاجل..لمدة 5 أيام.. التعليم تتيح الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي عبر “نظام نور” الأحد المقبل

عاجل..لمدة 5 أيام.. التعليم تتيح الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي عبر “نظام نور” الأحد المقبل
٠٦:٢٥:٢١ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أتاحت وزارة التعليم الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي إلكترونيًا عبر “نظام نور” لمدة 5 أيام عمل.

الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي:

يأتي هذا ابتداءً من يوم الأحد القادم، تسهيلًا على المتقدمين و المتقدمات، و بما يعزز الشفافية و الوضوح و العدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

إجراءات ما بعد حركة النقل الخارجي:

ومساء اليوم الخميس، أعلنت وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام 1444هـ، يجب على كل معلم ومعلمة القيام بـ 5 إجراءات مهمة لإتمام عملية النقل.

– دخول نظام نور وترتيب جميع شرائح القطاع المنقول إليه حسب أفضليتها لك

– يتم إتاحة طباعة وتحميل استمارة حركة النقل الداخلي بعد إغلاق إدخال رغبات النقل الداخلي

– المباشرة بالمدرسة الجديدة

– إخلاء الطرف إلكترونيا من حساب مدير المدرسة المنقول منها بنظام فارس

– المباشرة إلكترونيا من حساب مديرك الجديد في فارس

نسبة تحقيق الرغبة الأولى:

وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.

ويمكن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي من خلال حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور.

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اخبار السعودية السعودية اليوم النقل الخارجي حركة النقل الخارجي رابط حركة النقل الخارجي وزارة التعليم

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