منصة مُدد توضح أهم مزايا نظام إدارة الرواتب للمنشآت
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أهم مزايا نظام إدارة الرواتب للمنشآت.
أهمية نظام إدارة الرواتب
وقالت منصة مُدد، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن نظام إدارة الرواتب يمكّن منشأتك من الالتزام بنظام حماية الأجور بكل سهولة ويغنيك عن رفع ملف حماية الأجور حيث يعمل على رفعه تلقائياً عبر منصة مُدد”.
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وأشارت منصة مُدد، إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن نظام إدارة الرواتب من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
وفي وقت سابق، حددت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور.
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طريقة الالتزام بنظام حماية الأجور
وتشمل خطوات وطريقة الالتزام بنظام حماية الأجور عبر نظام إدارة الرواتب بمنصة مُدد ما يلي:
– سحب بيانات المنشأة و الموظفين بالربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
– إنشاء وتحويل مسيرات الرواتب دون الحاجة لتوقيع اتفاقية رواتب مع البنك
– إمكانية فتح حساب منشأة بنكي “أونلاين” وإصدار محافظ رقمية للموظفين.
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منصة مُدد توضح أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور
نظام #إدارة_الرواتب يمكّن منشأتك من الالتزام بنظام #حماية_الأجور بكل سهولة ويغنيك عن رفع ملف حماية الأجور حيث يعمل على رفعه تلقائياً عبر منصة مُدد، للمزيد عن النظام :https://t.co/j2cxBdk7fA pic.twitter.com/hTfdkhsWgp
— Mudad | مُدد (@Mudad_sa) May 18, 2023