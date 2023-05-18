الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
منصة مُدد توضح أهم مزايا نظام إدارة الرواتب للمنشآت
عاجل..لمدة 5 أيام.. التعليم تتيح الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي عبر “نظام نور” الأحد المقبل
بدءًا من الأحد القادم .. فتح باب التحويل الخارجي من جامعات المملكة إلى جامعة أم القرى لعام 1445هـ
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 4.85 مليون ريال وسجنه 3 أشهر.. لهذا السبب
لكل معلم ومعلمة.. 5 إجراءات مهمة بعد إعلان حركة النقل الخارجي
رابط نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ

الرئيسية

 /

محليات

 /

منصة مُدد توضح أهم مزايا نظام إدارة الرواتب للمنشآت

منصة مُدد توضح أهم مزايا نظام إدارة الرواتب للمنشآت

منصة مُدد توضح أهم مزايا نظام إدارة الرواتب للمنشآت
٠٦:٥٥:١٧ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أهم مزايا نظام إدارة الرواتب للمنشآت.

أهمية نظام إدارة الرواتب 

وقالت منصة مُدد، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن نظام إدارة الرواتب يمكّن منشأتك من الالتزام بنظام حماية الأجور بكل سهولة ويغنيك عن رفع ملف حماية الأجور حيث يعمل على رفعه تلقائياً عبر منصة مُدد”.

اقرأ أيضا:

توضيح مهم من التأمينات حول تسجيل المُدد بأثر رجعي

وأشارت منصة مُدد، إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن نظام إدارة الرواتب من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

وفي وقت سابق، حددت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور.

اقرأ أيضا:

توضيح مهم من التأمينات حول تسجيل المُدد بأثر رجعي

طريقة الالتزام بنظام حماية الأجور

وتشمل خطوات وطريقة الالتزام بنظام حماية الأجور عبر نظام إدارة الرواتب بمنصة مُدد ما يلي:

– سحب بيانات المنشأة و الموظفين بالربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

– إنشاء وتحويل مسيرات الرواتب دون الحاجة لتوقيع اتفاقية رواتب مع البنك

– رفع ملف حماية الأجور تلقائيا وبشكل مباشر من نظام إدارة الرواتب دون الحاجة للدخول إلى نظام الالتزام

– إمكانية فتح حساب منشأة بنكي “أونلاين” وإصدار محافظ رقمية للموظفين.

اقرأ أيضا:

منصة مُدد توضح أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور

الكلمات الدلالية:
الرواتب المنشآت منصة مُدد نظام إدارة الرواتب

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تُسجل 227 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 301 حالة

«الصحة» تُسجل 227 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 301 حالة

١٢:٣٥ م، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بعسير

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بعسير

١٠:٤٢ م، الخميس، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١
سجن مواطن 12 عاماً لمشاركته في أعمال شغب بالعوامية

سجن مواطن 12 عاماً لمشاركته في أعمال شغب بالعوامية

٠٣:٢٨ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١٦
«التجارة» تشهّر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر في تجارة معدات المغاسل

«التجارة» تشهّر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر في تجارة معدات المغاسل

١٢:٤٩ ص، الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *