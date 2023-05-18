بدءًا من الأحد القادم .. فتح باب التحويل الخارجي من جامعات المملكة إلى جامعة أم القرى لعام 1445هـ

تواصل- واس:

تبدأ جامعة أم القرى اعتباراً من يوم الأحد القادم غرة شهر ذي العقدة وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 1444 هـ إلكترونياً عبر بوابة القبول الموحد فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة أم القرى لعام 1445 هـ في درجة البكالوريوس لطلبة المملكة وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين.

الضوابط والشروط:

يأتي هذا وفقاً لعدد من الضوابط والشروط تتضمن:

1-أن تكون الجامعة أو الكلية المحول منها معترفاً بها في وزارة التعليم، أو من مؤسسة تعليمية مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة إذا كانت خارج المملكة.

2- ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.

3- لا يتم تحويل الطالب من خارج الجامعة، إلا بعد اجتيازه للاختبارات والمقابلات التي تشترطها بعض التخصصات والتي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الجامعة.

4- أن يكون التخصص المحول إليه الطالب امتداداً لتخصصه في الجامعة المحول منها.

5-أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصل دراسي واحد على الأقل، ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة .

كما تتضمن الضوابط أيضا:

1- أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة بجامعته عند تقديم الطلب، ويدخل في ذلك الطالب المعتذر والمؤجل.

2- ألا يكون قد مضى على دراسته في الجامعة المحول منها أكثر من عامين دراسيين.

3- أن يدرس الطالب المحول ما لا يقل عن (60%) من المقررات في جامعة أم القرى.

4- أن يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب معادلة المقررات الدراسية خلال فصل دراسي واحد من قبول تحويله بالجامعة.

5- أن يحقق الطالب عند تقديم طلب التحويل النسبة الموزونة للقبول في البرنامج المحول إليه، وفق معايير القبول للطلبة المستجدين لنفس السنة الدراسية.

6- لا يسمح للطالب بتغيير تخصصه الذي قبل عليه.

المستندات المطلوبة:

وأفادت الجامعة أن المستندات المطلوبة والتي سيتم إرفاقها عند تقديم الطلب إلكترونياً في ملف بصيغة PDF تتمثل في إحضار إفادة انتظام من الجامعة أو شهادة تعريف (مختومة) ، وإحضار السجل الأكاديمي الرسمي (كشف الدرجات – مختوم).

توصيف المقررات (مفردات المواد) وهو: شرح تفصيلي لمحتوى المقررات المراد معادلتها ، وأيضا إحضار صورة من إثبات الهوية (بطاقة الهوية الوطنية – كرت عائلة) ، وصورة من الشهادة الثانوية بالإضافة إلى إحضار إفادة بالمكافآت المستلمة من الجامعة المحول منها.

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