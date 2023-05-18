لكل معلم ومعلمة.. 5 إجراءات مهمة بعد إعلان حركة النقل الخارجي

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بعد إعلان وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، لنتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام 1444هـ، يجب على كل معلم ومعلمة القيام بـ 5 إجراءات مهمة لإتمام عملية النقل.

إجراءات ما بعد حركة النقل الخارجي

– دخول نظام نور وترتيب جميع شرائح القطاع المنقول إليه حسب أفضليتها لك

– يتم إتاحة طباعة وتحميل استمارة حركة النقل الداخلي بعد إغلاق إدخال رغبات النقل الداخلي

– المباشرة بالمدرسة الجديدة

– إخلاء الطرف إلكترونيا من حساب مدير المدرسة المنقول منها بنظام فارس

– المباشرة إلكترونيا من حساب مديرك الجديد في فارس

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تفاصيل حركة النقل الخارجي

واليوم، أعلنت وزارة التعليم اليوم نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ، التي اعتمدت قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على النقل الخارجي.

نسبة تحقيق الرغبة الأولى

وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.

ويمكن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي من خلال حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور.

خطوات الاستعلام عن النتائج

1- الدخول على نظام نور⁩ هنا الرابط

2- الدخول على خدمات شؤون المعلمين.

3- الضغط على الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

4- الرغبة المظللة باللون الأخضر هي التي تم نقلك عليها.

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خطوات ترتيب الشرائح

ويمكن ترتيب الشرائح للمعلمين والمعلمات المنقولين خارجياً في نظام نور من خلال الخطوات التالية:

▪️ الدخول إلى شؤون المعلمين

▪️ الضغط على رغبات النقل الداخلي

▪️ انقر على كلمة “تعديل” في الجدول

▪️ تظهر الشرائح رتبها حسب المتاح ثم الضغط على حفظ

موعد تقديم الاعتراض

يذكر أن التقديم على حركة النقل الخارجي قد انتهى بتاريخ 27 إبريل 2023 الموافق 7 شوال 1444هـ، عبر نظام نور.

ويمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

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إجرءات النقل الخارجي والمفاضلة

واعتمدت إجراءات النقل الخارجي التي أُعلنت نتيجتها قبل نهاية العام الدراسي بوقت كاف على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات، ومنحهم المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

وتتيح إجراءات النقل الخارجي إمكانية الاطلاع على نتيجة المفاضلة في نظام “نور”، والاعتراض على النتيجة إلكترونياً من ذات النظام لمدة خمسة أيام عمل بدءاً من الأحد القادم تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات، وبما يعزز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

كما أكدت القواعد التنظيمية لإجراءات النقل على عدم إتاحة خيار العدول عن النقل في العام الحالي بعد ظهور النتيجة، لضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية.

حركة النقل الخارجي بالأرقام

– بدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 18 رمضان 1444.

– انتهاء التقديم اليوم الخميس بتاريخ 7 شوال 1444.

– سوف يتم إعلان نتائج التقديم بتاريخ 28 شوال 1444.

– يمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

– يتم اعتماد النتيجة النهائية بتاريخ 8 من ذي القعدة 1444.

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