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رابط نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ
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رابط نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ

رابط نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ

رابط نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ
٠٦:١٥:٠٧ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، حركة النقل الخارجي لعام 1444هـ.

واعتمدت إجراءات النقل الخارجي التي أُعلنت نتيجتها قبل نهاية العام الدراسي بوقت كاف على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات، ومنحهم المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

نظام نور

وتتيح إجراءات النقل الخارجي إمكانية الاطلاع على نتيجة المفاضلة في نظام “نور”، والاعتراض على النتيجة إلكترونياً من ذات النظام لمدة خمسة أيام عمل بدءاً من الأحد القادم تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات، وبما يعزز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

إجراءات النقل

كما أكدت القواعد التنظيمية لإجراءات النقل على عدم إتاحة خيار العدول عن النقل في العام الحالي بعد ظهور النتيجة، لضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية.

رابط نتيجة النقل

ويمكن معرفة نتائج النقل الخارجي والاعتراض عليها من خلال الموقع الرسوي لوزارة التعليم، وذلك عبر الرابط ( هنا )

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45% من المتقدمين

وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية.

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