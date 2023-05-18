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تفاصيل نتائج الندب الخارجي للمعلمين.. شملت 45% من المتقدمين وتحقيق الرغبة الأولى لنحو 72%

تفاصيل نتائج الندب الخارجي للمعلمين.. شملت 45% من المتقدمين وتحقيق الرغبة الأولى لنحو 72%

تفاصيل نتائج الندب الخارجي للمعلمين.. شملت 45% من المتقدمين وتحقيق الرغبة الأولى لنحو 72%
٠٥:٤١:٠٦ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ، التي اعتمدت قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.

من شملهم النقل الخارجي

كما اعتمدت على حفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على النقل الخارجي.
وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية.
كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.
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سد الاحتياج التعليمي

واعتمدت إجراءات النقل الخارجي التي أعلنت نتيجتها قبل نهاية العام الدراسي بوقت كاف على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات، ومنحهم المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

إجراءات النقل الخارجي

وتتيح إجراءات النقل الخارجي إمكانية الاطلاع على نتيجة المفاضلة في نظام “نور”، والاعتراض على النتيجة إلكترونياً من ذات النظام لمدة خمسة أيام عمل بدءاً من الأحد القادم تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات، وبما يعزز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.
كما أكدت القواعد التنظيمية لإجراءات النقل على عدم إتاحة خيار العدول عن النقل في العام الحالي بعد ظهور النتيجة، لضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية.
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