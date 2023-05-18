ملك البحرين يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32

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وصل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مدينة جدة وذلك ليترأس وفد بلاده في القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، والتي تعقد ظهر غد الجمعة.

وبالأمس، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، رئاسة القمة العربية من نظيره الجزائري.

مشاهد من داخل مقر انعقاد الاجتماع التحضيري

جاء ذلك خلال مقطع فيديه بثته “الإخبارية” أظهر مشاهد من داخل مقر انعقاد الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية في جدة.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن قمة جدة تنعقد وسط تحديات كبيرة في المنطقة والعالم.

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أهمية القمة العربية التي تحتضنها المملكة

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن أهمية القمة العربية (32) التي تحتضنها المملكة في 19 مايو الجاري، تكمن في الزخم الدبلوماسي للمملكة.

وذلك بتوجيهات سامية ومرئيات حكيمة من القيادة لبلورة أفق عربية تتميز بفاعلية وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة والعالم.

ثقل المملكة في العمل الدبلوماسي العربي

وأوضح أن التوقيت الزماني والمكاني للقمة العربية يشكل عاملًا حاسمًا في المخرجات المرتقبة للقمة بالنظر إلى ثقل المملكة في العمل الدبلوماسي العربي.

وأشار إلى أهمية طبيعة الملفات المطروحة والتي تتطلب تنسيقًا عربيًا على مستوى عالي، تبذل لأجله المملكة جهودًا مشهودة على أكثر من صعيد.

نشاط دبلوماسي مكثف المملكة عربيًا ودوليًا

وشدد على أن النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تشهده المملكة، يُعد دلالة واضحة على المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة إقليميًا ودوليًا.