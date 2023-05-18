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النفط يرتفع في نهاية جلسات اليوم.. و”برنت” يسجل 77 دولارا للبرميل
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النفط يرتفع في نهاية جلسات اليوم.. و”برنت” يسجل 77 دولارا للبرميل

النفط يرتفع في نهاية جلسات اليوم.. و”برنت” يسجل 77 دولارا للبرميل

النفط يرتفع في نهاية جلسات اليوم.. و”برنت” يسجل 77 دولارا للبرميل
٠٤:٥٦:١٦ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في نهاية جلسات اليوم مع إقبال المستثمرين على الأصول الخطيرة وسط حالة من التفاؤل إزاء مفاوضات سقف الديون في الولايات المتحدة.

ووصلت أسعار النفط إلى 76.79 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.75 دولار.

وأمس الأربعاء، استقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 72 دولاراً للبرميل بسبب تحسن مشاعر الإقبال على المخاطرة عموماً في الأسواق.

3 أسباب

ومن بين الأسباب التي ساهمت في زيادة سعر النفط أمس ما يلي:

1- رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام، وهو ما قدم بعض الدعم لأسعار النفط  وأدى لتعافي معنويات المستثمرين.

2- قالت الوكالة إن تقديراتها تشير إلى أن الطلب على النفط بالنصف الثاني قد يتجاوز 2 مليون برميل يوميا،

3- أوضحت الوكالة أن الصين وحدها قد تشكل نحو 60% من حجم الطلب على النفط وسط استمرار اقتصادها بالنمو بشكل قوي.

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