شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بطريق أبو بكر الصديق شمال الرياض؟

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للأجواء المطرية والعواصف الترابية، تساقطت اليوم، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول كالأنهار على طريق أبو بكر الصديق شمال الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق أبو البكر الصديق لأمطار غزيرة وسيول جارية أوثقا حركة السير.

📍فيديو

امطار شمال الرياض طريق

ابوبكر الصديق (رضي الله عنه)

الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤هـ

18 مايو 2023م

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. pic.twitter.com/lfu2tclwYZ — طقس (@tqqs) May 18, 2023

تساقط أمطار غزيرة على محافظات الرياض

ووسط استمرار التقلبات الجوية، تساقطت عصر اليوم الخميس، أمطار غزيرة على محافظات الرياض خاصة القدية والقويعية.

📍فيديو

سيل وادي صميغان

شمال الحرملية بالقويعية

الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤هـ

18 مايو 2023م

من | خالد ضويان

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. pic.twitter.com/zwodBTuMDw — طقس (@tqqs) May 18, 2023

أمطار وسيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

📍فيديو متدول

امطار الوهيطي شمال مزعل #القويعية غرب الرياض

الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤هـ

18 مايو 2023م

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. pic.twitter.com/MhmmOy7g4j — طقس (@tqqs) May 18, 2023

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

📍فيديو

سيول الخرارة المزاحمية

غرب #الرياض

الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤هـ

18 مايو 2023م

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. pic.twitter.com/M2wGNRrv9W — طقس (@tqqs) May 18, 2023

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

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