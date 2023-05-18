أخبار السعودية.. قضية رشوة كبرى وموعد انتهاء العام الدراسي و100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع موظفين بالمحكمة العامة بجدة، بتهمة الرشوة.

يبتقى خمسة أسابيع على انتهاء العام الدراسي الحالي 1444هـ؛ وبداية إجازة نهاية العام.

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة محاولة تهريب 35 كيلوجرام من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم الخميس، حقيقة المقطع المتداول لصيد عدد كبير من الضبان.

وسط استمرار التقلبات الجوية، تساقطت عصر اليوم الخميس، أمطار غزيرة على محافظات الرياض خاصة القدية والقويعية.

قال حساب المواطن، إنه لا يشترط الإفصاح عن عقد الإيجار بعد تجديده ضمن بيانات المستفيدين.

أعلنت برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفير 100.154 فرصة عمل لخريجيها خلال 2022.

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