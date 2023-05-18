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أخبار السعودية.. قضية رشوة كبرى وموعد انتهاء العام الدراسي و100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022

أخبار السعودية.. قضية رشوة كبرى وموعد انتهاء العام الدراسي و100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022

أخبار السعودية.. قضية رشوة كبرى وموعد انتهاء العام الدراسي و100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022
٠٤:٥٣:٢٥ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

عاجل.. “نزاهة” تكشف قضية رشوى كبرى بجدة والقبض على المتهمين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع موظفين بالمحكمة العامة بجدة، بتهمة الرشوة.

مكافحة الفساد

تنبيه مهم بخصوص انتهاء العام الدراسي وموعد إجازة نهاية العام

يبتقى خمسة أسابيع على انتهاء العام الدراسي الحالي 1444هـ؛ وبداية إجازة نهاية العام.

خُبّئت بطريقة احترافية.. إحباط تهريب 35 كيلوجرام من “الشبو” بمطار الملك عبد العزيز

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة محاولة تهريب 35 كيلوجرام من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

“الحياة الفطرية” يكشف حقيقة صيد أعداد كبيرة من “الضبّان”

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم الخميس، حقيقة المقطع المتداول لصيد عدد كبير من الضبان.

عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظات الرياض

وسط استمرار التقلبات الجوية، تساقطت عصر اليوم الخميس، أمطار غزيرة على محافظات الرياض خاصة القدية والقويعية.

تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب العقارات المؤجرة

قال حساب المواطن، إنه لا يشترط الإفصاح عن عقد الإيجار بعد تجديده ضمن بيانات المستفيدين.

بشرى لمحبي “التقنية”.. 100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022

أعلنت برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفير 100.154 فرصة عمل لخريجيها خلال 2022.

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