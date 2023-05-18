الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 6.7 مليارات ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 6.7 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 6.7 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 6.7 مليارات ريال
٠٤:٤٦:٠٦ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 66.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11344.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 216 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: التعاونية، والداوئية، وتكافل الراجحي، وتوبي، وبن داود الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الجزيرة ريت، وجبل عمر، والأبحاث والإعلام، والتموين، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.50% و3.38%.

فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وأمريكانا، والإنماء، والجزيرة، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والأهلي، وجبل عمر، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 32.14 نقطة ليقفل عند مستوى 20832.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 39.8 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم.

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سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6 مليارات ريال

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم

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