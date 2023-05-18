إنجاز وطني حول استخدام “الروبوتات” في جراحة استبدال مفصل الركبة

تواصل – واس:

قدم عضو هيئة التدريس مبتعث جامعة الطائف في مستشفى سامسونج في سيؤول بكوريا الجنوبية هايل الحارثي، دراسة حديثة حول استخدام “الروبوتات” في جراحة استبدال مفصل الركبة.

جراحة العظام وترميم المفاصل

وحقق الدكتور المتخصص في جراحة العظام وترميم المفاصل وإصابات الملاعب؛ جائزة أفضل بحث في قسم جراحات استبدال مفاصل الركبة في المؤتمر الدولي لجراحات الركبة.

روبوت لجراحة استبدال مفصل الركبة

وذلك في نسخة المؤتمر الـ 41 بالعاصمة سيؤول، من خلال دراسته البحثية المتفوقة عالميًا، التي قدمها حول استخدام “الروبوتات” في جراحة استبدال مفصل الركبة.

وأوضح الدكتور الحارثي أن دراسته البحثية قارنت بين فعالية عمليات استبدال الركبة بالطريقة التقليدية،

وعمليات استبدالها باستخدام “الروبوت” الجراحي الأحدث في العالم المتطور.

آفاق جديدة في جراحة مفصل الركبة

وذلك بمشاركة 466 مريضاً، وهو ما سطع بآفاق جديدة في جراحة مفصل الركبة،

عن طريق استحداث زوايا معينه تمت دراستها بدقة وتعتبر خطوة جديدة وحديثة في المجال الطبي العالمي.

الرحلة البحثية بدأت منذ عشرة أعوام

وأكد أن رحلته البحثية بدأت منذ عشرة أعوام، حيث تفتح هذه الدراسة التي أجراها آفاق ومجالات عديدة لدراسات قادمة بأفكار جديدة ومقارنات مختلفة،

وبين أن الدراسة تشمل في جوانبها جراحة الإصابات الرياضية، مثل إصابات الغضاريف الهلالية، وإصابة الأربطة، وإصابات الغضاريف المبطنة للمفصل.

وأكد أن “الروبورت” الجراحي المستخدم في دراسته البحثية يعمل على استبدال مفصل الركبة،

ويحمل العديد من الفوائد التي أثبتتها الدراسات العلمية على المدى البعيد والقريب.

تجارب عملية للروبوت بعد الطريقة الاعتيادية

وأضاف أن الجراح في الطريقة الاعتيادية وجد صعوبات في تحديد المقاسات اللازمة في قص نهاية عظمة الفخذ أو بداية عظمة الساق مما قد يؤدي إلى عدم ثبات المفصل.

وبالتالي ينعكس على نتائج العملية الجراحية ومدى استشفاء المريض بشكل سريع، أما “الروبورت” فيحدد بدقة عالية مقاس القص.

وينعكس إيجابياً على ثبات المفصل، والنتائج الإكلينيكية والاستشفاء للمريض

وتكون بشكل واضح وسريع مما يؤدي إلى المحافظة على المفصل إلى أكبر فتره ممكنه.