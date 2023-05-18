تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة لـ “سعود الطبية”.. و4 أهداف أساسية

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دشن الدكتور أحمد العنزي، المدير التنفيذي لنطاق الرياض بتجمع الرياض التجمع الصحي الأول والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، البوابة الإلكترونية الجديدة للمكتبة الطبية ومحركات البحث والمنصة العلمية.

وقال المدير التنفيذي المشارك للشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور ظافر الأحمري “إن أعمال التحديث على البوابة الإلكترونية للمكتبة الطبية أضافت محركات بحث ومنصة علمية، وهذا دليلٌ واضح على رؤية المدينة في تحسين الخدمات الصحية وتطوير مجال البحث الطبي والتقدم العلمي للمدينة ومنسوبيها” .

وأشار إلى أن هذا التحديث يمّكن منسوبي المدينة الوصول لجميع أنواع مصادر المعلومات من خلال خدمة البحث والاستكشاف الموحد في مصادر المكتبة، كما تتيح البوابة لمنسوبي المدينة الحصول على خدمات المكتبة كافة، وتدعم التصفح من خلال الأجهزة الذكية.

وتعمل البوابة على تحقيق ما يلي:

1- تحسين تجربة المستخدم وتوفير عدة محركات للبحث عن المعلومة في مكان واحد بحيث تطبق المعايير الجديدة لمحركات البحث.

2- تحقق متطلبات أمن المعلومات، كما اشتملت على خيارات كثيرة تتناسب مع جميع التخصصات داخل المدينة بمن فيهم الأطباء والصيادلة والأخصائيين والتمريض.

3- تحتوي على معلومات وفديوهات وصور للإرشادات والإجراءات الفورية القائمة على الأدلة في نقطة رعاية المريض والتي يتطلبها قسم التمريض داخل المدينة.

4- تجمع بين المحتوى السريري الأكثر ثقة مع وظيفة تدفق العمل القوية عبر الإنترنت والتي ستمكن الموظفين من توفير الوقت وتوحيد الرعاية وتقديم نتائج أفضل للمرضى.

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