الهواتف الذكية تدمر الأطفال.. ما حدود مسؤولية الآباء؟

تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في وقت مبكر يعانون من مشاكل في الصحة العقلية في مرحلة البلوغ.

وجاءت التحذيرات استنادًا إلى مسح مستمر تجرية “سابين لاب” “- مؤسسة مهتمة برصد التغيرات الاجتماعية بالولايات المتحدة- للصحة العقلية العالمية.

وفي أحدث تقرير لها، تمحور السؤال الموجه إلى ما يقرب من 29 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا حول في أي عمر استخدموا لأول مرة الهاتف الذكي أو جهاز محمول متصل بالإنترنت.

ثم قاموا بمراجعة هذه الردود مقابل الإجابات على الأسئلة الشاملة حول الصحة العقلية الحالية للمستجيبين.

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الصحة العقلية للأطفال

وأظهرت النتائج أنه كلما حصل شخص ما على جهاز لاحقًا، كانت صحته العقلية الحالية أفضل.

وتأثرت الفتيات اللواتي استخدم الهواتف واحدة دون العاشرة من العمر بشكل سلبي بشكل خاص في وقت لاحق من الحياة. إذ أظهرت نتائج الصحة العقلية أنهن “يتعاملن حاليًا مع حالة صحية عقلية خطيرة أو معرضة لخطر الإصابة بها”.

وفقًا لمنظمة “كومن سينس ميديا” – التي تهتم باستخدام التكنولوجيا والوسائط الآمنة للأطفال – يمتلك غالبية الأطفال هاتفًا بحلول سن 11 عامًا، وفي عام 2021، كان حوالي واحد من كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي سن 14، بلغت نسبة ملكية الهواتف الذكية 91 في المائة.

خطورة الهاتف على الفتيات

وعلقت كيرستن فليمنج الصحفية بـ “نيويورك بوست”، متسائلة: كيف يُفترض أن يتولى الطفل الذي لا يمتلك قشرة جبهة أمامية متطورة بالكامل إدارة جميع المحفزات عبر الإنترنت؟”.

وأوضحت أن الفتيات اللواتي يعتبر الهاتف الذكي بالنسبة لهن في الأساس بوابة لمعايير الجمال غير الواقعية، وفلاتر الوجه، يمثل ذلك بالنسبة لهن “ألغامًا أرضية”.

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وانتقدت أسلوب التربية العصري، قائلة إن “تربية الأطفال في عالم اليوم عبارة عن حلقة مفرغة تم ضبطها على السرعة القصوى حيث يعمل كلا الوالدين على الأرجح بدوام كامل”.

وأشارت إلى أنه “عادةً ما تكون تلك القواعد حسنة النية – مثل الوعد بعدم إعطاء طفلك هاتفًا ذكيًا قبل بلوغه 14 عامًا. من السهل أن تنهزم عندما يشتكي الأطفال من أنهم الوحيدون الذين لا يستخدمون الهاتف في مجموعة أقرانهم. أيضًا، يريد الآباء أن يكونوا قادرين على الوصول إلى أطفالهم في حالة الطوارئ”.

ورصدت فليمنج من خلال طرح الكثير من الأسئلة على الأصدقاء وأطفالهم، الاتجاهات الناشئة في أنماط السلوك والأبوة، “أكثر من أي شيء آخر، أرى فعالية حواجز الحماية مثل الرقابة الأبوية التي تحد من ماذا ومتى يمكن للأطفال مشاهدته. وأرى قوة قول “لا”.

وأكدت أن ذلك لايساعد الأطفال على التعامل مع خيبة الأمل والرفض فحسب، بل يساعد أيضًا في تعريفهم بمفهوم الإشباع المتأخر، الأمر الذي لاحظت أنه “غير موجود إلى حد كبير في مجتمعنا عند الطلب حيث تتوفر راحة كل مخلوق من خلال تطبيق على الهاتف”.

علاوة على ذلك، قالت إنه “لا يستطيع الأطفال تحمل المسؤولية التي تأتي من الوصول غير المقيد إلى الهواتف الذكية. وباعتبارنا آباء ومعلمين وشخصيات في السلطة، فإننا سوف نتخلى عن مسؤولياتنا إذا سلمنا بحرية أطفال غير مستعدين لهذا السلاح الملغم”، بحسب تعبيرها.