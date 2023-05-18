في 4 تخصصات.. جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن توفر وظائف للسعوديين والسعوديات في عدة تخصصات.
التخصصات المطلوبة
وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة هي :
1- صحية
2- هندسية
3- تقنية
4- وإدارية .
وأوضحت الجامعة أن التقديم لمدة أسبوعين من يوم الأحد 1444/11/1 هجريا الموافق 2023/5/21 م حتى يوم السبت 1444/11/14 هـ الموافق 2023/6/3م .
في وقت سابق، أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا (دكتوراه/ ماجستير / زمالات طبية) للعام الجامعي 1445 هـ برسوم دراسية.
وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن القبول لهذا العام سيكون على البرامج التالية:
– 42 برنامج ماجستير
– 8 برنامج دكتوراه
– 23 برنامج زمالة طبية
موعد التقديم:
يبدأ التقديم يوم الاربعاء بتاريخ: 01/02/2023 م الموافق 10/07/1444هـ، في حين أن موعد نهاية التقديم يوم الأحد بتاريخ: 19/02/2023 م الموافق 28/07/1444هـ
وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول عبر البرامج المتاحة
وتستقبل الجامعة الاستفسارات عبر البريد الالكتروني DGS.Admission@iau.edu.sa
كما يمكن التواصل عبر الهاتف على الأرقام: 0133332585 – 0133332578
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طريقة التقديم:
يمكن التقديم لبرامج الدراسات العليا ومعرفة المزيد من التفاصيل، عبر الرابط:
رابط التقديم: ( هنا ).
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