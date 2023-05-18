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في 4 تخصصات.. جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن عن وظائف شاغرة

في 4 تخصصات.. جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن عن وظائف شاغرة

في 4 تخصصات.. جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن عن وظائف شاغرة
٠٤:٢١:١٦ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن توفر وظائف للسعوديين والسعوديات في عدة تخصصات.

التخصصات المطلوبة

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة هي :

1- صحية
2- هندسية
3- تقنية
4- وإدارية .

وأوضحت الجامعة أن التقديم لمدة أسبوعين من يوم الأحد 1444/11/1 هجريا الموافق 2023/5/21 م حتى يوم السبت 1444/11/14 هـ الموافق 2023/6/3م .

في وقت سابق، أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا (دكتوراه/ ماجستير / زمالات طبية) للعام الجامعي 1445 هـ برسوم دراسية.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن القبول لهذا العام سيكون على البرامج التالية:

– 42 برنامج ماجستير

–  8 برنامج دكتوراه

–  23 برنامج زمالة طبية

موعد التقديم:

يبدأ التقديم يوم الاربعاء بتاريخ: 01/02/2023 م الموافق 10/07/1444هـ، في حين أن موعد نهاية التقديم يوم الأحد بتاريخ: 19/02/2023 م الموافق 28/07/1444هـ

وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول عبر البرامج المتاحة

وتستقبل الجامعة الاستفسارات عبر البريد الالكتروني DGS.Admission@iau.edu.sa

كما يمكن التواصل عبر الهاتف على الأرقام: 0133332585 – 0133332578

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طريقة التقديم:

يمكن التقديم لبرامج الدراسات العليا ومعرفة المزيد من التفاصيل، عبر الرابط:

رابط التقديم: ( هنا ).

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