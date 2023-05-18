عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظات الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط استمرار التقلبات الجوية، تساقطت عصر اليوم الخميس، أمطار غزيرة على محافظات الرياض خاصة القدية والقويعية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات الرياض لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.

📍فيديو

امطار #القويعية

الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤هـ

18 مايو 2023م

من | غازي العصيمي

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أمطار وسيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة وتبوك وحائل والحدود الشمالية.

القديه غرب #الرياض_الان س ٢.٤٥ م الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤ #امطار_الرياض_الان

📷 ابوحمد pic.twitter.com/MwddfkhJue — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 18, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

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وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.