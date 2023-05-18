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عاجل.. “نزاهة” تكشف قضية رشوى كبرى بجدة والقبض على المتهمين
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عاجل.. “نزاهة” تكشف قضية رشوى كبرى بجدة والقبض على المتهمين

عاجل.. “نزاهة” تكشف قضية رشوى كبرى بجدة والقبض على المتهمين

عاجل.. “نزاهة” تكشف قضية رشوى كبرى بجدة والقبض على المتهمين
٠٣:١٤:٥٥ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع موظفين بالمحكمة العامة بجدة، بتهمة الرشوة.

وقالت الهيئة إنها باشرت إجراءات القبض بالجرم المشهود على كل من، أيمن عبد الرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة، وعلي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديًرً لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة.

وأشارت إلى أنه جرى ضبطهما متلبسين وذلك أثناء استلام الأول مبلغًا وقدره (250 ألف) ريال من أصل مبلغ (500 ألف) ريال كرشوة من مواطن، وذلك مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة.

وقام المتهم الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (125 ألف) ريال مقابل دوره بالقضية.

يشار إلى أن القضية صدر فيها حكم بتغريم المواطن – الذي سلم مبلغ الرشوة للموطفين – بمبلغ وقدره سبعة ملايين و317 ألف ريال.

وأكدت “نزاهة”، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم.

وشددت على أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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الكلمات الدلالية:
المحكمة العامة بجدة رشوةـ فساد نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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