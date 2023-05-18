“الطيران المدني” تدعو لإبداء الرأي في مسودة لائحة حماية حقوق المسافرين

تواصل – واس:

دعت الهيئة العامة للطيران المدني، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول “مسودة لائحة حماية حقوق المسافرين”.

حماية حقوق المسافرين وتحسين تجربتهم

وأضافت أن ذلك يتم عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك حرصاً منها على حماية حقوق المسافرين وتحسين تجربتهم.

‏‎وتهدف مسودة اللائحة، إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها.

تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة

وذلك عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة وتعزيز حفظ حقوق المسافر والحصول على نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.

وأوضح أن إطلاق الاستشارة العامة بشأن مسودة اللائحة لحماية حقوق المسافرين تعكس التزامها بحقوق المسافرين وإعطائهم أولوية قصوى، داعياً الجميع لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن مسودة اللائحة.

تطوير تجربة المسافر هي أولوية ومستهدف رئيسي

وأكدت أن تطوير تجربة المسافر هي أولوية ومستهدف رئيسي للهيئة، مشيراً إلى أن هذه التغييرات ستسهم في:

1 – تحقيق التنافسية في قطاع الطيران المدني.

2 – تهيئته للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران وأهداف رؤية السعودية 2030م.

وبإمكان المهتمين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول مسودة اللائحة عبر هذا الرابط: وبموعد أقصاه الثلاثاء، الموافق 23 مايو 2023م.

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وذلك حرصاً على أن تكون اللائحة ملائمة وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وتأتي إجراءات الاستطلاع عقب تجربة طويلة في التعامل مع شكاوى المسافرين،

والعديد من الحملات التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني لإطلاع المسافرين على حقوقهم، وذلك تماشياً مع الدور التنظيمي الذي تتولاه الهيئة للارتقاء بتجربة المسافر،

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إلى جانب نشر تقارير شهرية حول شكاوى المسافرين المقدمة على شركات الطيران والمطارات، وتُنشر هذه التقارير على صفحة الهيئة على تويتر.