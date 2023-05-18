إشهار 4 فلبينيات إسلامهن بالكويت

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة إشهار أربعة نساء فلبينيات إسلامهن بالكويت.

ويظهر في المقطع الذي لم تجاوز مدته دقيقة واحدة، أربعة نساء محجبات برداء أسود فضفاض رافعين إشارة التوحيد بينما يرددن الشهادة خلف مسئول يلقننه الشهادة.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا، حيث تم تداوله على نطاق واسع، وسط دعوات للنساء الأربعة بأن يثبتهن الله على الإسلام.

ووفقًا للجنة التعريف بالإسلام بالكويت، فإن عدد الذين اهتدوا للإسلام منذ 30 شعبان حتى النصف الأول من شهر رمضان الماضي بلغ 350 مهتديًا ومهتدية.

وقال المدير العام للجنة، إبراهيم البدر، إن رمضان هذا العام شهد إقبالاً مشهوداً على الإسلام، من مختلف الجنسيات التي يرغب أصحابها في التعرف على الإسلام.

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