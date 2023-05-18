“الأرصاد” يُحذر من تكون سحب رعدية ممطرة مع رياح هابطة على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من فرصة تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة مع الرياح الهابطة على عدة مناطق.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن صور رادارات الطقس تبيّن تواجد منها على مناطق الرياض القصيم حائل المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية.

أمطار ورياح المثيرة للأتربة والغبار حتى المساء

وتوقع أن تستمر الحالة المطرية والرياح المثيرة للأتربة والغبار حتى مساء اليوم، محذرًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

أمطار وسيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

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وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.