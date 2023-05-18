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تنبيه مهم بخصوص انتهاء العام الدراسي وموعد إجازة نهاية العام
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تنبيه مهم بخصوص انتهاء العام الدراسي وموعد إجازة نهاية العام

تنبيه مهم بخصوص انتهاء العام الدراسي وموعد إجازة نهاية العام

تنبيه مهم بخصوص انتهاء العام الدراسي وموعد إجازة نهاية العام
٠٣:١٢:٠٥ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يبتقى خمسة أسابيع على انتهاء العام الدراسي الحالي 1444هـ؛ وبداية إجازة نهاية العام.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 يونيو / 4 ذو الحجة 1444هـ.

اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

وبدأت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، في 30 أبريل الماضي.

واستمرت الاختبارات التي جرت خلال اليوم الدراسي لمدة خمسة أيام.

وشملت طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطلاب المرحلة المتوسطة، والصف الأول والثاني الثانوي.

وقالت وزارة التعليم، إن الاختبارات يتم وضع درجات أعمال السنة عليها بواقع 20 درجة، يضاف إليها درجات المهام الأدائية والأعمال والمشاريع التي يقوم بها الطالب خلال العام.

وستكون الإجازة المجدولة الوحيدة ضمن التقويم الدراسي لوزارة التعليم يومي الأحد والإثنين 8 و9 من ذي القعدة 1444 هـ، الموافقين 28 و29 من مايو 2023.

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