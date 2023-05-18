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للرجال المصابين بالسمنة.. أخطر أنواع السرطانات يقترب منكم
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للرجال المصابين بالسمنة.. أخطر أنواع السرطانات يقترب منكم

للرجال المصابين بالسمنة.. أخطر أنواع السرطانات يقترب منكم

للرجال المصابين بالسمنة.. أخطر أنواع السرطانات يقترب منكم
٠٣:٢٠:٢٥ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة من خطر سرطان البروستات على الرجال في الفئة العمرية ما بين 17 و29 عاما.

وقالت إن إصابة الذكور بالسمنة في هذه المرحلة العمرية تعني زيادة نسبة الإصابة بسرطان البروستات.

وكشفت الدراسة أن السمنة تؤدي إلى ارتفاع تركيزات عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 (IGF-1). وهو هرمون يشارك في نمو الخلايا وتطورها، والذي يعتقد العلماء أنه يمكن أن يسبب المرض.

ورغم أن العديد من سرطانات البروستات تنمو ببطء وقد لا تسبب أي ضرر خلال. حياة شخص ما إلا أن البعض الآخر يكون أكثر عدوانية، وينتشر بسرعة خارج البروستات ويصعب علاجه.

في وقت سابق، كشف قائد جراحة السمنة في وزارة الصحة، الدكتور محمد أبو خاطر عن ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة المفرطة بين المواطنين بالمملكة.

وأضاف في مقابلة مع فضائية “الإخبارية”، أنه وفقًا آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية. فإن 68 في المائة من المواطنين يعانون من السمنة، بينما 33 في المائة يعانون من. السمنة المفرطة، مما يؤدي إلى مرض السكري.

وتفيد التقارير الصحية بأن السمنة تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في المملكة.

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المملكة من أعلى دول العالم إصابة بالسمنة

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعتبر المملكة واحدة من أكثر عشر دول في العالم إصابة بمعدلات السمنة، حيث يعاني حاليًا نحو 65 في المائة من البالغين من الوزن الزائد، و28 في المائة من السمنة.

ويؤدي ذلك إلى إصابة هؤلاء في الغالب بأمراض مرتبطة بالوزن الزائد، مثل داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى الاضطراب العاطفي والقلق المصاحبين للسمنة.

وكشفت دراسة للمكتب التنفيذي لمجلس وزارة الصحة الخليجي، أن عدد الوفيات بسبب أمراض السمنة في السعودية يقارب 20 ألف حالة سنويًا، وتتسبب في إنفاق نحو 19 مليار سنويا.

يأتي هذا فيما تخطط وزارة الصحة لتنفيذ 10 مبادرات ضمن الإستراتيجية الصحية، أبرزها خفض معدلات السمنة وتعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدمًا.

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الكلمات الدلالية:
أخطر السرطانات الذكور دراسة سرطان سرطان البروستاتا

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