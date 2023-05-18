“الحياة الفطرية” يكشف حقيقة صيد أعداد كبيرة من “الضبّان”

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم الخميس، حقيقة المقطع المتداول لصيد عدد كبير من الضبان.

وقال المركز في حسابه عبر موقع “تويتر”، إن “المقطع المتداول لصيد أعداد كبيرة من “الضبّان” يعود للعام ٢٠١٨م وقد قامت الجهات الأمنية بمباشرة المخالفة في حينه والقبض على المخالف”.

ودعا المركز الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة فطرية على رقم الاتصال الموحد 19914.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

ويشرف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها.

إضافة إلى إصدار التراخيص والاعتمادات الخاصة بالحياة الفطرية، والتفتيش والمراقبة، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ اللائحة وتطبيق الضوابط.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. شاهد ماذا فعل “الحياة الفطرية” مع سمكتي قرش في البحر الأحمر

أبرز غرامات مخالفات صيد الكائنات الفطرية:

– الصيد دون ترخيص: 10,000 ريال.

– الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها: 5,000 ريال.

– الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها: 5,000 ريال.

– عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري: 10,000 ريال.

– إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية لا تزيد على 1,000,000 ريال.

اقرأ أيضًا:

“الحياة الفطرية” يحذر من عرض المخالفات المرتكبة داخل نطاق المحميات على مواقع التواصل

أعلى غرامات صيد الكائنات الحية:

– المها العربي: 90 ألف ريال.

– النيص: 70 ألف ريال.

– غرير العسل (الضربان): 80 ألف ريال.

– الضبع المخطط والذئب العربي وابن آوى: 80 ألف ريال.

– النمر العربي: 400 ألف ريال.

– العقعق العسيري: 100 ألف ريال.

– أبو منجل الأصلع: 200 ألف ريال.

– الضب: 3 آلاف ريال.

– الأرنب البري : ١٨ الف ريال.