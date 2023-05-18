“الربيعة”: نجاح المرحلة الخامسة لفصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”

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قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله الربيعة، إن العملية تسير على ما يرام.

المرحلة الخامسة لفصل التوأم السيامي النيجيري

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، وأنه والفريق الطبي على ثقة بالفريق الطبي بعد نجاحه في المرحلة الخامسة لفصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”.

وأكد أنه بفضل الله ثم بفضل الفريق الطبي مرت جميع المراحل السابعة للعملية بنجاح في وقت أقصر مما خطط لها، حيث تم فصل الكبد والأمعاء وتحديد الأمعاء الخاصة بكل طفل من التوأم.

الفريق الطبي سينجح في فصل التوأم بنجاح

وبين أن أعضاء الفريق الطبي المتخصصين في المسالك البولية بدئوا الآن المرحلة الأخيرة والتي من المتوقع ألا تستغرق خمس ساعات، وأنه خلال الساعات القادمة سيستطيع الفريق الطبي فصل التوأم بنجاح.

فيديو | د. عبدالله الربيعة: العملية تسير على ما يرام وكلنا ثقة بالفريق الطبي بعد نجاحه في المرحلة الخامسة لفصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة"#الإخبارية pic.twitter.com/3ZLItPs8v7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية.

وذلك بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله الربيعة.

فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”

وتتم عملية فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” أبناء عمر رايانو، بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية.

تخصصات التخدير وجراحة الأطفال

ويشارك الفريق الطبي من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها.

فيديو | د. عبدالله الربيعة: يسجل الفريق متعدد التخصصات نجاحاً جديداً في تاريخ المملكة بمساعدة التوائم السيامية ليعيشوا حياة طبيعية#الإخبارية pic.twitter.com/8dbjLdvKdh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

ثمان مراحل وتستغرق حوالي 14 ساعة

وأوضح الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على ثمان مراحل وتستغرق حوالي 14 ساعة.

فيديو | بقيادة فريق طبي من أمهر الأطباء السعوديين.. انتهاء المرحلة الثالثة من عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" #الإخبارية pic.twitter.com/NhwUAr1FHz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

وأشار إلى أن التوأم ولدتا في مدينة كادونا بنيجيريا بتاريخ 12 / 1 / 2022م،

وتشتركان في البطن والحوض و الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

130 حالة من 23 دولة خلال 33 عامًا

وأضاف أن برنامج المملكة لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عاما وقام بفصل 55 حالة وتعد هذه الحالة رقم 56 .

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