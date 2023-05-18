لتجنب المضاعفات.. كيف تتصرف بشكل صحيح عند ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟
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قالت وزارة الصحة، إن معرفة التعامل الصحيح عند قياس ضغط الدم، تكفيك -بإذن الله- من مضاعفات الارتفاع والانخفاض.
وأبزرت في “إنفوجراف” نشرته في حسابها عبر موقع “تويتر”، طريقة التعامل المثلى مع انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.
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كيف تتصرف بعد قياس ضعط دمك؟
أقل من 60/90
ضغطك أقل من المستوى الطبيعي، ولا توجد أعراض عادة، استيفظ ببطء من الجلوس إلى الوقوف، ولجلس لفترة من الوقت بعد تناول الطعام، مع زيادة كمية شرب الماء).
90/60 _ 90/120
ضغطك في المستوى الطبيعي بدون أعراض:
أعلى من 120/80
أعد قياس ضغط الدم بعد خمس دقائق، إذا وجدته مرتفعًا احجز موعدًا في مركز الرعاية الأولية لإجراء التشخيص المناسب
180/120 أو أعلى مع أعراض:
اذهب للطوارئ فورًا، ولا تنتظر انخفاض الضغط من تلقاء نفسه.
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هل هناك تعليمات معينة قبل قياس ضغط الدم؟
-التحقق من دقة الجهاز.
-القيام بقياس ضغط الدم مرتين يوميًّا، مع تكرار العملية مرتين أو أكثر للتأكد من صحة النتائج.
-عدم قياس ضغط الدم مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم.
-تجنب تناول الطعام أو التدخين قبل القياس بمدة 30 دقيقة.
-الجلوس بهدوء قبل إجراء القياس وأثناء القياس لمدة 5 دقائق في وضع مريح، مع إرخاء الساقين والكاحلين، وجعل الظهر مستندًا على الكرسي، مع عدم التحدث أثناء القياس.
-التأكد من وضع الذراع في الوضع الصحيح.
-يجب وضع السوار على الجلد مباشرة وليس على الملابس.
-القيام بأخذ القراءة أكثر من مرة وتسجيها في دفتر الملاحظات.
https://twitter.com/SaudiMOH/status/1659146511945707520?s=20