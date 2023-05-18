الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لتجنب المضاعفات.. كيف تتصرف بشكل صحيح عند ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟
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لتجنب المضاعفات.. كيف تتصرف بشكل صحيح عند ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟

لتجنب المضاعفات.. كيف تتصرف بشكل صحيح عند ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟

لتجنب المضاعفات.. كيف تتصرف بشكل صحيح عند ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟
٠٢:١٠:٣٥ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة، إن معرفة التعامل الصحيح عند قياس ضغط الدم، تكفيك -بإذن الله- من مضاعفات الارتفاع والانخفاض.

وأبزرت في “إنفوجراف” نشرته في حسابها عبر موقع “تويتر”، طريقة التعامل المثلى مع انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.

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كيف تتصرف بعد قياس ضعط دمك؟

أقل من 60/90
ضغطك أقل من المستوى الطبيعي، ولا توجد أعراض عادة، استيفظ ببطء من الجلوس إلى الوقوف، ولجلس لفترة من الوقت بعد تناول الطعام، مع زيادة كمية شرب الماء).

90/60 _ 90/120

ضغطك في المستوى الطبيعي بدون أعراض:

أعلى من 120/80

أعد قياس ضغط الدم بعد خمس دقائق، إذا وجدته مرتفعًا احجز موعدًا في مركز الرعاية الأولية لإجراء التشخيص المناسب

180/120 أو أعلى مع أعراض:

اذهب للطوارئ فورًا، ولا تنتظر انخفاض الضغط من تلقاء نفسه.

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هل هناك تعليمات معينة قبل قياس ضغط الدم؟

-التحقق من دقة الجهاز.

-القيام بقياس ضغط الدم مرتين يوميًّا، مع تكرار العملية مرتين أو أكثر للتأكد من صحة النتائج.

-عدم قياس ضغط الدم مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم.

-تجنب تناول الطعام أو التدخين قبل القياس بمدة 30 دقيقة.

-الجلوس بهدوء قبل إجراء القياس وأثناء القياس لمدة 5 دقائق في وضع مريح، مع إرخاء الساقين والكاحلين، وجعل الظهر مستندًا على الكرسي، مع عدم التحدث أثناء القياس.

-التأكد من وضع الذراع في الوضع الصحيح.

-يجب وضع السوار على الجلد مباشرة وليس على الملابس.

-القيام بأخذ القراءة أكثر من مرة وتسجيها في دفتر الملاحظات.
https://twitter.com/SaudiMOH/status/1659146511945707520?s=20

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ارتفاع وانخفاض ضغط الدم كيف تتصرف بعد قياس ضعط دمك؟ هل هناك تعليمات معينة قبل قياس ضغط الدم؟

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