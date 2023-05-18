ضربة لمروجي المخدرات.. ضبط مخالفين وإحباط تهريب كميات بعدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:

استمرار للحرب على المخدرات، أعلنت شرطة محافظة جدة أنها ألقت القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت أنهم روجوا مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية،

وجرى إيقافهما اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

إحباط تهريب 340 كيلوجرامًا من نبات القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 340 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر،

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

تحبط ترويج مادة الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية،

لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تهريب 35 كيلوجراماً من مادة “الشبو”

فيما تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب 35 كيلوجراماً من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

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وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وأفادت أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات،

لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.