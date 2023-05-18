الرئاسة السورية: الأسد يتجه اليوم إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس بشار الأسد يتجه اليوم الخميس، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.

وبدأ منذ صباح اليوم توافد عدد من رؤساء الدول والمسؤولين العرب، للمشاركة في القمة العربية الـ32 والتي تنعقد يوم غد الجمعة في مدينة جدة.

وأمس، التقى وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة، وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب.

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كما التقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، فيما التقى وزير الخارجية بسلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي ، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وتم خلال اللقاءات التي جرت كل على حدة مناقشة العلاقات الثنائية والموضوعات المشتركة.

بدء توافد رؤساء الوفود المشاركة

وشهدت مدينة جدة أمس، توافد رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، التوافد إلى جدة.

مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها

وناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل 19 مايو 2023م، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

قمة جدة على قدر التحديات القائمة

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط،أن القمة العربية الـ32 تعقد في أجواء مفعمة بالتحديات والأزمات.

أبو الغيط: القمة ستُقدم حلولاً للمُشكلات العربية

وأضاف أنه يتطلع أن تكون عند مستوى تطلعات الرأي العام، وعلى قدر التحديات القائمة،

التي ستُقدم حلولاً للمُشكلات العربية، وتُعزز من قوة هذه الكتلة الإقليمية وتماسكها، وتوحِّد كلمتها.

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وشدَّد – خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة على ضرورة التشبث بالمصالح الوطنية والاستمرار في التحرك والعمل ككتلة موحَّدة.