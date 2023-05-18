معلومات لاغنى عنها لكل أب وأم.. أبرز التغيرات التي يمر بها الأبناء وقت البلوغ

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يمر الأطفال بمجموعة من التغييرات الجسدية والفسيولوجية والنفسية في مرحلة البلوغ، التي يتعين على الآباء والأمهات الإلمام بها.

ورصد تقرير لوزارة الصحة أهم هذه التغييرات على النخو التالي:

التغيرات على الذكور في مرحلة البلوغ

أبرز التغيرات التي تطرأ على الذكور:

-نمو العظام والعضلات، واتساع الكتفين.

-زيادة إفرازات غدد العرق والغدد الدهنية.

-ظهور حَب الشباب.

-نمو الشعر تحت الإبطين، وفي منطقة العانة، وعلى الصدر والوجه.

-زيادة الطول والوزن.

-خشونة الصوت وبروز الحنجرة.

-كبر حجم القضيب والخصيتين، وإفراز الحيوانات المنوية.

-الانتصاب وهو: تدفق الدم إلى القضيب مما يسبب تضخمه وزيادة طوله.

-الاحتلام أو الاستنوام. ويحدث غالبًا عند النوم.

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التغيرات التي تطرأ على الإناث في مرحلة البلوع

أبرز التغيرات التي تشهدها الإناث:

-زيادة نسبة الطول والوزن.

-نمو عظام الحوض واستدارة الوركين.

-بدء الدورة الشهرية.

-نمو الثديين.

-ظهور حَب الشباب.

-زيادة إفراز العرق.

-بدء إفرازات المهبل بسائل أبيض شفاف اللون أو أصفر بدون رائحة كريهة أو حكة.

-الدورة الشهرية أو العادة الشهرية أو الحيض، هي دليل على أن الجسم صحي وطبيعي، وهي عملية إفراز الدم من الرحم إلى خارج الجسم عن طريق فتحة المهبل.

ويستمر نزول دم الحيض في المتوسط بين 3 أو 5 أيام، وأحيانًا يستمر إلى 8 أو 10 أيام، كما يوجد اختلاف في عدد أيام الدورة الشهرية من فتاة لأخرى.

وهناك اختلاف في طول الدورة الشهرية عند نفس الفتاة من دورة لأخرى، وتكون الدورة الشهرية غير منتظمة في البداية عند بعض الفتيات وهذا طبيعي ولا داعي للقلق، إذ عادة ما يحتاج جسم الفتاة إلى سنتين تقريبًا لتنتظم الدورة.

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التغيرات النفسية في مرحلة البلوغ:

-إثبات الذات: يتصور الطالب أن له كامل الحرية في تصرفاته.

-التخوف من عدم الجاذبية، والتركيز على صورة الجسد: الاهتمام بالشكل والمظهر لِلَفْت اهتمام الآخرين به.

-شدة الحساسية: سرعان التأثر، والعصبية، وعدم الاستقرار، والقلق.

-حُب التجربة والاستكشاف: مما يدفعهم عادةً إلى التدخين وتعاطي المخدرات.

-التمرد، وثورات الغضب والاحتجاج: الرغبة في المشاحنة، والاحتجاج، والنقد، والجدال؛ مما يقوده إلى الشعور بعدم فهم الآخرين.

-الخجل: وهو شعور ناتج عن الخشية من لوم الآخرين ونقص الثقة في النفس، والخوف من السخرية.

كل التغيرات السابقة طبيعية، وقد تختلف حدتها من شخص إلى آخر؛ ولذلك من المهم استيعاب الطالب/ة، واللجوء إلى أحد أفراد العائلة للتواصل معه/ها، ومناقشة الأمور التي تهمه.

إرشادات عامة للمراهقين في مرحلة البلوغ:

-يجب التدرج في إيصال المعلومات على حسب سن الطالب/ة، وحسب ما تريد معرفته.

-الحرص على التغذية السليمة وشرب الماء.

-يجب توجيه الطلاب والطالبات في هذه المرحلة إلى ممارسة النشاطات الرياضية والاجتماعية التي تملأ وقتهم وتشغلهم عن التفكير في التغيرات التي يشعرون بها.

-الحرص على الاستحمام يوميًّا واستخدام مزيل رائحة العرق.

-الحرص على غسل الشعر والمحافظة على نظافته.

-المحافظة على نظافة الأعضاء التناسلية بتنظيفها بعد كل استخدام لدورة المياه.

-الحرص على حلق الشعر الزائد في المنطقة الحساسة وتحت الإبطين.

-غسل الوجه بغسول طبي بانتظام لمنع تكاثر الدهون وظهور حب الشباب.

-ينبغي توجيه الطلبة بشأن العادة السرية (الاستمناء)؛ لما لها من تأثير سلبي على الفتى من الناحية الجسمية.