“نيسان” تزيح الستار عن أحدث سياراتها في السوق.. و8 إضافات حصرية (صور)

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أزاحت شركة “نيسان Nissan” العالمية الستار عن أحد سياراتها في السوق والمعروفة باسم “فيس ليفت” والتي تأتي بمواصفات خرافية.

ومن الملاحظ أن النسخة الجديدة من السيارة تتطابق في بعض تفاصيلها مع النسخة الأمريكية المحدثة “فيرسا”، مثل تصميم V-Motion للشبكة الأمامية.

8 إضافات حديثة

والنسخة الجديدة من السيارة تمتلك العديد من المواصفات والتقنيات الحديثة ومنها ما يلي:

1- لون الطلاء الرمادي اللؤلؤي الجديد.

2- إمكانية إضافة بعض الأجزاء الخارجية بشكل اختياري، وكذلك اختيار المجموعات Iconic و Ignite و Ultimate.

3- إدخال إضافات جديدة على المصد الأمامي بوجود فتحات تهوية أكبر.

4- يظهر السبليتر بلون أسود يتلاءم مع لون الشبكة أعلاه.

5- تبدو الرفارف الجانبية أكثر عمقًا.

6- يظهر هوائي على شكل زعنفة القرش عند نهاية السقف.

7- تم استخدام حلية سوداء تمتد أسفل الأبواب، تتلاءم مع شكل السبويلر الأسود عند حافة باب الشنطة في الخلف.

8- في الأسفل يظهر امتداد للمصد الخلفي بحيث يضم الدفيوزر وكذلك زوج من فتحات العادم في منتصفه.

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