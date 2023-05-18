“جوجل” تستعد لأكبر عملية حذف لحسابات “جيميل”.. كيف تتجنب ذلك؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عملاق التكنولوجيا “جوجل”، أنه سيحذف الآلاف من حسابات البريد الإلكتروني غير المستخدمة اعتبارًا من ديسمبر المقبل، وسط مخاوف من القرصنة وعمليات الاحتيال.

ويمتد الحذف إلى حسابات المستخدمين الذين يعتمدون على كلمات المرور المخترقة، بالإضافة إلى الحسابات التي لم تخضع لفحوصات أمنية منتظمة لمدة عامين، علاوة على الفشل في إعداد “المصادقة الثنائية”، وفقًا لـ “جوجل”.

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وكتبت “جوجل”: “الناس يريدون أن تكون المنتجات والخدمات التي يستخدمونها عبر الإنترنت آمنة ومأمونة. ولهذا السبب استثمرنا في التكنولوجيا والأدوات لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات”.

وحذرت، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” من أنه “حتى مع هذه الحماية، إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه”.

وعزت ذلك إلى أن “الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبًا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها التي ربما تكون قد تعرضت للاختراق، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية عليها، وتتلقى عددًا أقل من فحوصات الأمان من قبل المستخدم”.

موعد تطبيق القرار

وسيدخل القرار حيز اعتبارًا من ديسمبر المقبل. وستبدأ عملية الحذف بالحسابات التي تم إنشاؤها ولم يتم استخدامها مرة أخرى.

والحسابات التي لم يتم استخدامها أو تسجيل الدخول إليها لمدة عامين على الأقل هي الأكثر تعرضًا لخطر الحذف.

وسيؤدي حذف الحسابات إلى إزالة المحتوى أيضًا من حسابات جوجل الأخرى، بما فيها “جوجل درايف”.

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كما أن محتوى “يوتيوب” معرض أيضًا للخطر، حيث تم ربط العديد من حسابات “جوجل” بمنصة بث الفيديو.

وقبل حذف أي حساب، سترسل “جوجل” العديد من الإخطارات لتحذير المستخدم المتأثر.ويمكن للمستخدمين أيضًا اتخاذ عدد من الخطوات الأخرى للتأكد من أن حساباتهم نشطة.

يعد تسجيل الدخول والقراءة أو إرسال بريد إلكتروني من إحدى الطرق لتوضيح أن حسابك قيد الاستخدام.

تعد مشاهدة مقطع فيديو على “يوتيوب” أو استخدام “جوجل درايف” أو البحث من بين طرق أخرى للقيام بذلك.

وأضافت “جوجل: “تنطبق السياسة فقط على حسابات “جوجل الشخصية، ولن تؤثر على حسابات المؤسسات مثل المدارس أو الشركات”.

وتابعت: “يوائم هذا التحديث سياستنا مع معايير الصناعة حول الاحتفاظ وحذف الحساب ويحد أيضًا من مقدار الوقت الذي تحتفظ فيه جوجل بالمعلومات الشخصية غير المستخدمة”.

واستدركت: “سنقوم بطرح هذا ببطء وحذر، مع الكثير من الإشعارات”.