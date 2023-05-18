خُبّئت بطريقة احترافية.. إحباط تهريب 35 كيلوجرام من “الشبو” بمطار الملك عبد العزيز

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة محاولة تهريب 35 كيلوجرام من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

وقالت الهيئة إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

وأضافت أنه بعد إتمام عملية الضبط تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

وأضافت “الهبئة” أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وهم شخصين.

في وقت سابق، أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بالتعاون مع حرس الحدود أنها تمكنت من إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ضبط مواطن لتهريبه نبات القات المخدر

ففي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

وفي عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 4 مخالفين لتهريبهم نبات القات المخدر

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية،

لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

احباط محاولة تهريب أكثر من 460 ألف حبة كبتاجون

كما تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (461.164) حبة،

عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

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