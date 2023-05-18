للوقاية من السكري.. أضف هذه البذور إلى وجبة الإفطار

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في الوقت الذي يحذر فيه الأطباء من خطورة ترك مرض السكري من دون علاج، إلا أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم تحت السيطرة.

واحدة من تلك الأطعمة هي بذور اليقطين، التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، لكونها غنية بالمغنيسيوم والألياف.

إضافة بذور اليقطين إلى وجبة الإفطار

وقالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية “دكتور فوكس أونلاين”، إن إضافة بذور اليقطين إلى وجبة الإفطار، يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 35 في المئة.

وتوفر حصة واحدة فقط 28 جرامًا من بذور اليقطين، 40 في المئة من الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم .

وأضافت الدكتورة لي: “زيادة تناول المغنيسيوم يحسن حساسية الأنسولين – مما يعني أنه يحسن الاستجابة لتأثير الأنسولين الخافض للجلوكوز”.

ويساعد أيضًا على خفض مقاومة الأنسولين – مما يقلل من عدم قدرة الخلايا على الاستجابة للأنسولين.

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فوائد الزنك في بذور اليقطين

كما يوجد الزنك في بذور اليقطين “دورًا حيويًا” في استقلاب الجلوكوز في الدم.

قال الطبيب: “الزنك ضروري لتخليق الأنسولين. ومن المعروف أيضًا أن الزنك يرتبط من تلقاء نفسه بمواقع مستقبلات الأنسولين وينشط مسارات الأنسولين “.

الزيوت غير المشبعة

وبذور اليقطين هي أيضًا مصادر جيدة للزيوت غير المشبعة بخصائص خفض الجلوكوز، علاوة على كونها غنية بالألياف الغذائية التي تحافظ على مستويات السكر في الدم.

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وأضافت الدكتور لي: “إن وجود الألياف في الأمعاء يبطئ من معدل إفراغ المعدة، مما يؤخر امتصاص الجلوكوز على مدى فترة زمنية أطول. تساعدك الألياف أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقلل الشهية مما يساعد أيضًا في الحفاظ على نسبة السكر في الدم أقل”.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة “نيوترشن ريسيرش”، أن تناول حصتين من بذور اليقطين يخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 35 في المئة.

لكن الدكتورة لي أوصت بتناول 28 جرامًا من بذور اليقطين يوميًا لتحقيق الهدف. وأضافت: “أفضل وقت لتناول بذور اليقطين هو في الصباح كجزء من الإفطار أو كوجبات خفيفة خلال النهار”.