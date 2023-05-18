بشرى لمحبي “التقنية”.. 100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفير 100.154 فرصة عمل لخريجيها خلال 2022.

وأوضحت المؤسسة أنها تعمل على التنسيق بشكل متواصل مع القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص عمل مناسبة لخريجيها، عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم في توفير فرص عمل.

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422 برنامجًا لتهيئة الخريجين لقطاع العمل

وأشارت إلى أنها تسعى لإقامة المعارض وملتقيات التوظيف في جميع مناطق المملكة داخل منشآتها التدريبية المشاركة في لقاءات ومعارض توظيف خارج المؤسسة.

وكشفت نتائج مؤشرات الأداء الواردة في تقرير المؤسسة السنوي للعام الماضي، عن بلوغ برامج تهيئة الخريجين لقطاع العمل 422 برنامجًا، فيما بلغ عدد معارض وملتقيات التوظيف 283

في وقت سابق، ناقش مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ، عددًا من التقارير السنوية لبعض وزارات المملكة.

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