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بشرى لمحبي “التقنية”.. 100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022
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بشرى لمحبي “التقنية”.. 100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022

بشرى لمحبي “التقنية”.. 100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022

بشرى لمحبي “التقنية”.. 100 ألف فرصة عمل لخريجي 2022
٠١:٢١:١٢ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفير 100.154 فرصة عمل لخريجيها خلال 2022.

وأوضحت المؤسسة أنها تعمل على التنسيق بشكل متواصل مع القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص عمل مناسبة لخريجيها، عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم في توفير فرص عمل.

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422 برنامجًا لتهيئة الخريجين لقطاع العمل

وأشارت إلى أنها تسعى لإقامة المعارض وملتقيات التوظيف في جميع مناطق المملكة داخل منشآتها التدريبية المشاركة في لقاءات ومعارض توظيف خارج المؤسسة.

وكشفت نتائج مؤشرات الأداء الواردة في تقرير المؤسسة السنوي للعام الماضي، عن بلوغ برامج تهيئة الخريجين لقطاع العمل 422 برنامجًا، فيما بلغ عدد معارض وملتقيات التوظيف 283

في وقت سابق، ناقش مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ، عددًا من التقارير السنوية لبعض وزارات المملكة.

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مناقشة تقرير المؤسسة في الشورى

وناقشت اللجنة ما ورد في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1444/1443هـ، تمهيدًا لتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله أمام المجلس.

الكلمات الدلالية:
التدريب التقني التدريب المهني المملكة فرص عمل فرص عمل شاغرة

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