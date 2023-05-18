سارع بالتقديم.. “STC” تُعلن عن وظائف إدارية وهندسية وتقنية في عدة تخصصات

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تعلن شركة الاتصالات “STC” عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية في عدة تخصصات في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الواردة أدناه.

الوظائف

1- مدير حساب تنفيذي.

2- خبير تطوير الأعمال.

3- أخصائي إدارة الفعاليات.

4- خبير إدارة الفئات المباشرة.

5- مراجع داخلي لوحدة الأسواق الجديدة.

6- مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية بوحدة الأعمال.

7- مدير شعبة تصميم تجارب العملاء الرقمية.

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التخصصات المطلوبة

– التسويق.

– المبيعات.

– الهندسة.

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– أو ما يعادلها.

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موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/28هـ الموافق 2023/05/18م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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