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سارع بالتقديم.. “STC” تُعلن عن وظائف إدارية وهندسية وتقنية في عدة تخصصات
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سارع بالتقديم.. “STC” تُعلن عن وظائف إدارية وهندسية وتقنية في عدة تخصصات

سارع بالتقديم.. “STC” تُعلن عن وظائف إدارية وهندسية وتقنية في عدة تخصصات

سارع بالتقديم.. “STC” تُعلن عن وظائف إدارية وهندسية وتقنية في عدة تخصصات
٠١:٠٦:٠٩ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة الاتصالات “STC” عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية في عدة تخصصات في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الواردة أدناه.

الوظائف

1- مدير حساب تنفيذي.

2- خبير تطوير الأعمال.

3- أخصائي إدارة الفعاليات.

4- خبير إدارة الفئات المباشرة.

5- مراجع داخلي لوحدة الأسواق الجديدة.

6- مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية بوحدة الأعمال.

7- مدير شعبة تصميم تجارب العملاء الرقمية.

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التخصصات المطلوبة

– التسويق.

– المبيعات.

– الهندسة.

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– أو ما يعادلها.

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موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/28هـ الموافق 2023/05/18م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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