سارع بالتقديم.. “STC” تُعلن عن وظائف إدارية وهندسية وتقنية في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
تعلن شركة الاتصالات “STC” عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية في عدة تخصصات في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الواردة أدناه.
الوظائف
1- مدير حساب تنفيذي.
2- خبير تطوير الأعمال.
3- أخصائي إدارة الفعاليات.
4- خبير إدارة الفئات المباشرة.
5- مراجع داخلي لوحدة الأسواق الجديدة.
6- مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية بوحدة الأعمال.
7- مدير شعبة تصميم تجارب العملاء الرقمية.
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التخصصات المطلوبة
– التسويق.
– المبيعات.
– الهندسة.
– إدارة الأعمال.
– نظم المعلومات الإدارية.
– أو ما يعادلها.
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موعد التقديم
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/28هـ الموافق 2023/05/18م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
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طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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