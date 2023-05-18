الأيام القادمة.. تحذير من اشتداد واتساع رقعة الأمطار الرعدية على المملكة

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حذر خبراء الأرصاد، من اشتداد واتساع كبير في رقعة الأمطار الرعدية المتوقعة الأيام القادمة لتشمل عددًا من مناطق المملكة.

اشتداد الاضطرابات الجوية

وحسب “طقس العرب”، فإن آخر الخرائط الجوية تُشير بأنه يُتوقع أن تشتد الاضطرابات الجوية على مناطق عِدّة من المملكة.

وذلك مرده إلى تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا تزامناً مع تدفق للرطوبة للمنطقة.

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الخميس: اشتداد الأمطار الرعدية والعواصف الغُبارية

وتوقع الخبراء أن تتهيأ الفرصة فترة ما بعد الظهر من يوم الخميس لتكاثر السُحب الركامية.

وسيكون ذلك على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة وصولاً لجنوب منطقة المدينة المُنورة.

تساقط حبات البَرَد وجريان الأودية

وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية،

وتساقط حبات من البَرَد مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

وتمتد تدريجياً أثناء النهار بعض السُحب الركامية لمنطقة الرياض إدارياً بما فيها العاصمة والشرقية.

وتترافق بأمطار مُتوسطة في أغلبها تُصحب بحدوث الرعد أحيانًا.

حيث لا يُستبعد بعض السُحب الممطرة لأنحاء مُتفرقة من الحدود الشمالية والقصيم وحائل.

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سحب رعدية ورياح هابطة

كما يُتوقع أن تترافق السُحب الرعدية بما يسمى برياح هابطة شديدة في مناطق وجودها..

وقد تصل هباتها إلى ما يتجاوز 100 كيلو متر في الساعة.

ويؤدي أيضاً إلى نشوء موجات غُبارية كثيفة، تستوجب هذه الرياح تثبيت المقتنيات الخارجية والقيادة بحذر شديد أثناء حدوثها.

وتستمر فرص الأمطار الرعدية يومي الجمعة والسبت 19 و20 مايو 2023 على المُرتفعات الجنوبية الغربية.

وتشمل أجزاء مُتفرقة من وسط وشرق وجنوب المملكة وتمتد لأجزاء محدودة إجمالاً من المناطق الشمالية.

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هطول الأمطار مُتفاوتة الغزارة

وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد..

وكذلك نشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية.

وطالب خبراء الطقس، بضرورة الانتباه من مخاطر جريان الأودية، محذرين من:

1 – البعد عن الشعاب في المناطق المُنخفضة ومناطق تجمع المياه المُعتادة ويشمل ذلك قاطني بيوت الشعر.

2 – تثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية والتي تأتي بشكل مؤقت.

3 – الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة احتمالية الغبار المُرافق للسحب الرعدية.

4 – عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية في الخارج عند وجود السحب الرعدية، والاحتماء داخل المباني عند حدوث الصواعق.