أخبار السعودية.. نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين وبدء فصل التوأم السيامي النيجيري و”نيوم” تطرح أكثر من 400 وظيفة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
عبر هذا الرابط.. تعرف على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين
تعلن وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ.
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري” حسانة وحسينة”
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأ، صباح اليوم، الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية.
مهم للجميع.. خطوات الحصول على العنوان الوطني المختصر
كشفت مؤسسة البريد أن خدمة العنوان الوطني المختصر تُمكّن المواطنين والمقيمين المسجلين في العنوان الوطني من إدارة عناوينهم الوطنية المسجلة.
توضيح مهم من “سكني” لمن يجمع بين أكثر من زوجة
كشف برنامج سكني عن شروط الاستفادة من الدعم السكني.
المملكة تقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في “آيسف 2023”
تشارك المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة” في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.
بشرى سارة.. “نيوم” تطرح أكثر من 400 وظيفة متعددة لهؤلاء الخريجين
أعلنت شركة نيوم عن توفر 410 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
تنويه مهم من وزارة الصحة حول تطعيمات الحج
كشفت وزارة الصحة عن طريقة وأماكن الحصول على تطعيمات الحج لهذا العام.
“إنجاد” يتلقى بلاغًا عن مفقود بالمنطقة الشرقية.. والفريق يتحرك
أعلن فريق إنجاد عن تلقي بلاغ عن مفقود بالقرب من “أم أثلة” التابعة لمنطقة الشرقية.
بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح مغبرة خلال الـ 36 ساعة القادمة
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متفاوتة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.
12 ساعة.. إغلاق طريق الملك عبد العزيز بجدة اليوم وغدًا في هذه المواعيد (فيديو)
أعلنت أمانة محافظة جدة، أنه سيتم إقفال طريق الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً.
هيئة الإعلام المرئي والمسموع تبدأ التقديم في برنامج التدريب بجميع التخصصات
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الخميس، بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني بجميع التخصصات.
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