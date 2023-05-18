تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

تعلن وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأ، صباح اليوم، الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية.

كشفت مؤسسة البريد أن خدمة العنوان الوطني المختصر تُمكّن المواطنين والمقيمين المسجلين في العنوان الوطني من إدارة عناوينهم الوطنية المسجلة.

كشف برنامج سكني عن شروط الاستفادة من الدعم السكني.

تشارك المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة” في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.

أعلنت شركة نيوم عن توفر 410 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

كشفت وزارة الصحة عن طريقة وأماكن الحصول على تطعيمات الحج لهذا العام.

أعلن فريق إنجاد عن تلقي بلاغ عن مفقود بالقرب من “أم أثلة” التابعة لمنطقة الشرقية.

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متفاوتة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنه سيتم إقفال طريق الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً.

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الخميس، بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني بجميع التخصصات.

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