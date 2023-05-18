من سحب السموم إلى الدعم الاجتماعي.. معلومات تهمك عن برامج تأهيل جمعية “إشراقة”

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تقوم جمعية إشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان، بتنفيذ العديد من البرامج التي تعمل على تأهيل متعاطي المخدرات عبر تخليصه من إدمان تلك السموم، إلى أن يصبح شخصًا متعافيًا، لا يشكل خطرًا على نفسه أو المجتمع المحيط.

وتهدف الجمعية بداية إلى تنفيذ برنامج سحب السموم بالتعاون مع الجهات الصحية ذات الاختصاص.

برنامج التأهيل

ويأتي على رأس البرامج، التي تباشر الجمعية تنفيذها، برنامج التأهيل؛ وهو برنامج متخصص يعنى بتأهيل مريض الإدمان من الجانب النفسي والاجتماعي والأسري والديني.

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ويعمل البرنامج على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان والتسمم، وكذا تقديم البرامج العلاجية لمساعدة مرضى الإدمان على التعافي وممارسة حياته بالشكل الطبيعي.

ويستهدف البرنامج البالغ مدته ثلاثة أشهر، الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الإدمان، عبر سلسلة من الجلسات على النحو التالي:

تنشيط الدافعية

يشمل برنامج رفع الدافعية الذاتية (8 جلسات).

التعافي المبكر

برنامج مهارات التعافي المبكر (8 جلسات).

الوقاية من الانتكاسة

برنامج الوقاية من الانتكاسة (32 جلسة).

الرعاية اللاحقة

هــو عبــارة عــن حضــور المتعافي لبرنامــج عــام، مــع زملاء لــه في التعــافي، لممارسة بعـض الأنشـطة الثقافيـة والتوعويـة والترفيهيـة، وذلـك لمـدة يومـين في الأسبوع، علــى مــدار شــهرين.

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تأهيل مريض الإدمان

وتباشر الجمعية باستخدام أفضل الوسائل العلمية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية، عملية تأهيل مريض الإدمان في إطار سلسلة من الأهداف التي تعمل على تحقيقها، وتتمثل هذه الأهداف في الآتي:

– تقديم الدعم النفسي لمرضى الإدمان وأسرهم.

– تقديم البرامج العلاجية لمريض الإدمان.

– تأهيل مريض الإدمان للاندماج في المجمتع.

– تأهيل المتعافي من الإدمان للانخراط في سوق العمل.

– إقامة برامج وفعاليات توعوية عن أضرار المخدرات.

يشار إلى أن جمعية “إشراقة” هي جمعيــة متخصصــة لرعايــة وتأهيــل مــريض الإدمان بأفضــل الوســائل العلميــة والنفســية والتأهيليــة والاجتماعية.

وتعمل الجمعية بموجب قـرار وزارة المـوارد البشريـة والشـؤون الاجتماعيـة رقـم 1462، بتاريـخ 24/7/1441هــ بالترخيـص للجمعيـة ببـدء أعمالها ونشـاطها في جميـع محافظـات منطقـة الريـاض.