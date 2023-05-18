شاهد.. السحابة الرعدية وأمطارها الغزيرة على الرس في القصيم

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية، تكونت اليوم سحابة ركامية أدت لتساقط أمطار غزيرة على محافظة الرس غرب منطقة القصيم.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار على الرس بالقصيم نتيجة تكون السحب الركامية الممطرة.

أمطار وسيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

من امطار #الرس قبل قليل سحابة رعدية خفيفة صباح الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤

عضوالمجموعة مطرسهيل أبونايف العقل pic.twitter.com/5pWSuIQGT3 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 18, 2023

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

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سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، متوقعة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.