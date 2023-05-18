للخريجين الجدد.. “بيل جيتس” يقدم 5 نصائح “على طبق من ذهب”

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قصة نجاح ملهمة بطلها هو الملياردير الأمريكي “بيل جيتس” مؤسس شركة “مايكروسوفت”، فهو رمز من الرموز التي يطمح الملايين ليصبحوا مثله.

في سيرة هذا الرجل، الكثير من المواقف والحكم التي ربما تغير حياة الآخرين إذا اتبعوها وساروا على نهجه فيما يخص التطور العلمي والتقني.

5 نصائح

“جيتس” لم يبخل بتلك النصائح وأعطاها لغيره على طبق من ذهب، وهي 5 من أكثر الأشياء التي غيرت حياته.

(1) الحياة ليست مسرحية

– يقول إن الأشخاص معرضين دائمًا لاتخاذ قرارات صحيحة بشأن الحياة المهنية، وقد تبدو أن هذه القرارت دائمة، ولكن ذلك ليس صحيحًا، وقد تغير فكرك مستقبلاً.

وأوضح أنه واجه الضغط نفسه عندما كان طالبًا بالجامعة، عند مشاركته في تأسيس “مايكروسوفت” عام 1975، قائلاً: كنت أعتقد أنني سأعمل هناك لبقية حياتي وهذا لم يحدث.

ومن المعلوم أن “جيتس” عمل في “مايكروسوفت” لفترة طويلة، إذ كان مديرًا تنفيذيًا لها حتى عام 2000، ومديرًا لمجلس الإدارة حتى عام 2014.

كما عمل في مؤسسة “بيل وميليندا جيتس” التي شارك في تأسيسها مع زوجته السابقة.

وألمح إلى أنه من الجيد إعادة تقييم الشخص لنفسه وأهدافه، حتى لو لم تتماش مع ما تخيله في الأصل.

(2) لا تخف من طلب المساعدة

كان “جيتس” عندما ترك الكلية يعتقد أنه يعرف كل شيء، لكنه حاليًا يرى أنه حتى المؤسس المشارك لشركة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات يتعلم أشياء جديدة كل يوم.

ومع مرور الوقت أدرك أن الخطوة الأولى لتعلم شىء جديد هو الميل إلى ما لا تعرفه، بدلاً من التركيز على ما تعرفه، ونصح الطلاب بذلك.

وقال لهم: في مرحلة ما في حياتك المهنية، ستجد نفسك تواجه مشكلة لا يمكنك حلها بمفردك، عندما يحدث ذلك لا داعي للذعر، خد نفسًا وفكر في الأمر، وابحث عن أشخاص أذكياء لتتعلم منهم، ويمكنك العثور عليهم في مكان العمل أو في مواقع التواصل المهنية.

ووجه نصيحته للخريجين قائلاً: لا تخف من طلب المساعدة

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(3) ابحث عن العمل المميز

وأوضح أن الطلاب الذين تخرجوا في وقت تتوافر فيه فرصة هائلة لمساعدة الناس، يمكنهم محاربة تغير المناخ أو مساعدة الناس على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كمبرمجين.

وشجّع الخريجين على اغتنام الفرص لمساعدة الآخرين.

(4) الصداقة القوية “شيء مهم جدا”

يقول الملياردير: “الأشخاص الذين جلست بجوارهم في المحاضرات ليسوا مجرد زملائك، هم شبكة معارفك وشركائك وزملائك في المستقبل، وأفضل مصادر الدعم والمعلومات والمشورة”

(5 ) خذ الكثير من الراحة

يقول “جيتس”: لا تضيع حياتك الشخصية في العمل وزيادة الراتب، وأوضح أنه تعلم هذا الدرس بعد فوات الأوان.

وأضاف: عندما كنت في عمركم، لم أكن أؤمن بالإجازات، أو عطلة نهاية الأسبوع، ولكنه عندما أصبح أبًا أدرك أن هناك أمورًا أخرى في الحياة غير العمل.

– ناصحًا الخريجين: خذ الوقت الكافي لتنمية علاقاتك، للاحتفال بنجاحاتك، والتعافي من خسائرك، خذ قسطًا من الراحة عندما تحتاج إلى ذلك، وتعامل بسهولة مع الأشخاص من حولك عندما يحتاجون إلى الراحة أيضًا.