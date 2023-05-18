مملكة الإنسانية.. شاهد ماذا قال والد التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”؟

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في وطن الأعمال الإنسانية، علق والد التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” بحالة من فرح، بأنه يحمد الله على نعمه.

وقدم الشكر للمملكة وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والفريق الطبي القائم على عملية فصل التوأم، مثمنًا الجهود المبذولة وريادة المملكة في هذا المجال.

فيديو | وطن الأعمال الإنسانية.. والد التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" معلقا بفرح: الحمد لله على النعم كلها#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/k4CPpzYpJj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية.

وذلك بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله الربيعة.

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فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”

وتتم عملية فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” أبناء عمر رايانو، بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية.

فيديو | لقطات حية من داخل غرفة عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة"#الإخبارية pic.twitter.com/K4atHMl9JV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

تخصصات التخدير وجراحة الأطفال

ويشارك الفريق الطبي من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها.

وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

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ثمان مراحل وتستغرق حوالي 14 ساعة

وأوضح الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على ثمان مراحل وتستغرق حوالي 14 ساعة.

فيديو | تنفيذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة"#برنامج_اليوم pic.twitter.com/koWrYMwOem — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 18, 2023

وأشار إلى أن التوأم ولدتا في مدينة كادونا بنيجيريا بتاريخ 12 / 1 / 2022م، وتشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

130 حالة من 23 دولة خلال 33 عامًا

وأضاف أن برنامج المملكة لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عامًا وقام بفصل 55 حالة وتعد هذه الحالة رقم 56.

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تحقيق إنجاز آخر يُسجّل لصالح المملكة

وكان البرنامج سببًا بعد توفيق الله في ريادة المملكة بهذا البرنامج بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح المملكة.