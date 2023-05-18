إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك جسر الملك فهد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع متروكة وسيارات في جمرك جسر الملك فهد، وفق الضوابط والاشتراطات.

استبعاد بعض السيارات المعروضة

ونوهت على حسابها في “تويتر”، أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات والبضائع المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

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معلومات مهمة

الجمرك: جمرك جسر الملك فهد

رسوم المزاد: “50.000.00 ريال سعودي”.

تاريخ ووقت بداية المزاد: 4/6/2023، الساعة “10:00:00”.

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شروط المزاد

1 – دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

2 – دفع مبلغ تأمين إلزامي “50.000” خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ء3 – دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

4 – تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

5 – يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر.

وأشارت الهيئة على أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.